L’assalt que només es va viure dins d’Economia

Els dos tinents de la Guàrdia Civil que van comparèixer ahir davant del Tribunal Suprem com a testimonis també van prestar declaració l’endemà mateix del 20-S davant dels seus superiors. Però mentre que el primer dels agents va mantenir un relat similar en totes dues ocasions, el segon -que era el responsable de l’equip de seguretat de la Guàrdia Civil a la conselleria- va modificar el seu discurs: tot i que poques hores després dels fets en cap moment es va referir als suposats insults i amenaces que van rebre els seus homes a la porta de la conselleria, ahir va recordar fins i tot manifestants que els feien el gest amb el dit de tallar-los el coll. També es va referir a l’episodi del suposat intent d’assalt a la conselleria ja de matinada: mentre que en la primera declaració va referir-se únicament a una càrrega dels agents antiavalots dels Mossos per “desallotjar” i obrir el pas a la porta principal, ahir va canviar l’escena i va explicar que ell i la resta d’agents que eren dins de la conselleria van haver de subjectar la gran porta massissa de l’entrada perquè no sabia si els manifestants “la volien tirar a terra”.

Era la mateixa escena que el seu company i responsable policial de l’escorcoll havia descrit una estona abans però de manera més apocalíptica, amb la gran porta pràcticament “esbotzada” per l’“allau” de manifestants i ells aguantant-la des de dins perquè no caigués. La diferència, però, és que aquest primer guàrdia civil que va declarar ahir sí que va narrar en la seva compareixença inicial sobre el 20-S “una càrrega violenta dels manifestants contra la porta” que els va obligar a subjectar-la “perquè semblava que la massa podia tirar-la a terra i accedir” a l’edifici.

L’advocada de Cuixart, Marina Roig, va demanar de nou al president del tribunal, Manuel Marchena, que li permetés exhibir als testimonis les imatges de les càmeres de seguretat de l’interior i l’exterior de la conselleria per poder situar amb exactitud l’escena del moment. Una vegada més, Marchena ho va rebutjar. Ja es veurà durant la fase documental, va insistir. Al vespre, Òmnium va difondre un vídeo amb imatges enregistrades des de l'interior del departament.

🎥 Els agents de la Guàrdia Civil al Judici a la Democràcia estan creant un relat fals de violència organitzada. No expliquen la veritat.

Aquesta és la realitat del que va passar dins la Conselleria d'Economia el 20 de setembre 👇🏻 #JoAcuso pic.twitter.com/zQeJMN74h8 — Judici a la Democràcia (@ElJudici) 25 de març de 2019

Fusells amagats

El guàrdia civil responsable de la seguretat a la conselleria d’Economia no només va contradir la seva primera declaració sobre el 20-S, sinó que també va desmentir el màxim superior del cos armat el 2017, l’anterior cap de la Guàrdia Civil, Ángel Gozalo. Durant la seva declaració al Suprem, Gozalo va dir que dins dels cotxes aparcats davant de la conselleria d’Economia hi havia únicament armes antidisturbis per llançar pilotes de goma. Ahir el testimoni va especificar que també hi havia fusells, “perquè estàvem en nivell d’alerta antiterrorista quatre”.

Sigui com sigui, va admetre que les armes estaven intactes. En un llistat de greuges a preguntes del fiscal va recordar -cosa que tampoc havia fet en la seva primera declaració del 20-S- que els van desaparèixer dels cotxes plaques, uniformes, càmeres Go-Pro, munició i megàfons. Els fusells i les llançadores, però, havien passat desapercebuts.