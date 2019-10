Una concentració multitudinària omple d'escombraries els voltants de la Delegació del govern espanyol

Milers de persones s'han aplegat aquest diumenge a la tarda al davant de la Delegació del govern espanyol, entre el carrer Mallorca i el carrer Bruc, i han omplert el carrer de bosses d'escombraries per protestar contra la sentència als presos polítics. La manifestació, convocada per Pícnic per la República, ha reunit persones amb estelades i pancartes que demanen la llibertat dels presos i la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. L'ambient de la protesta ha sigut tranquil i festiu, amb assistents de totes les edats i crits de "Sense democràcia no hi ha revolució" i "Fora les forces ocupació". Els manifestants han fet un passadís perquè qui ho volgués llancés les seves escombraries i, d'aquesta manera, les immediacions de la Delegació del govern espanyol es convertissin en un abocador. En total, segons la Guàrdia Urbana, la protesta ha reunit 2.700 persones.

Com ja va passar aquest dissabte abans de la manifestació a la plaça Urquinaona, alguns mossos d'esquadra han escorcollat les bosses dels concentrats, la majoria de les quals estaven plenes de paper. A dos quarts de vuit del vespre, els manifestants han encès les llanternes dels seus telèfons mòbils, han enfocat les escombraries acumulades i han cantat Els segadors. Just després, Pícnic per la República ha desconvocat l'acte i alguns manifestants s'han dirigit fins a l'avinguda Diagonal per tallar-la. Un cop aconseguida aquesta acció, s'han mobilitzat fins al passeig de Gràcia i, després, han marxat fins a la Via Laietana. Allà, s'han concentrat en una asseguda multitudinària davant de la Prefectura de la Policia Nacional i han tallat la via durant hores.