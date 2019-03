La crònica sonora del judici: la Guàrdia Civil

El relat de la suposada violència del Procés ha reaparegut avui al Tribunal Suprem de la mà de

diversos guàrdies civils que han declarat en la causa. Un d’ells, que va participar en l’operatiu de l’1-O, ha recordat, a preguntes del fiscal, el que Enric Millo va batejar com la 'trampa del Fairy'.



Un altre agent ha descrit en termes dramàtics l’escorcoll del 20-S no a la seu d'Economia sinó a la conselleria d’Exteriors, a la Via Laietana. Un escorcoll que, per cert, surt molt poc en els escrits

de l’acusació.



El guàrdia civil ha descrit la situació com de "terror". Arribats en aquest punt les defenses han subratllat algunes contradiccions en el relat del testimoni, com quan han dit que Carme Forcadell havia passat dins d’un cotxe per la Via Laietana malgrat que resulta que estava tallada en els dos sentits. També ha quedat clar que no hi va haver assalt a la conselleria i que cap agent va necessitar cap assistència mèdica.

Sobre l'escorcoll a Economia, l'agent que va recopilar les imatges per a l'atestat ha qualificat la situació de "setge". Aquests testimonis que avalen la violència els sentirem durant tota la setmana, on pràcticament tots els previstos són guàrdies civils. Veurem si les defenses continuen sent tan eficaces com aquest dimarts per rebaixar, i molt, aquest relat.