"No és veritat que la secretària judicial hagués de sortir camuflada el 20-S": frases destacades de la declaració de Trapero

La declaració de l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, ha estat la més destacada en la sessió d'aquest dijous al Tribunal Suprem. Trapero, que va ser responsable de la policia catalana fins l'aplicació del 155, també està investigat a l'Audiència Nacional (AN) per rebel·lió. Trapero, que té l'oportunitat d'aprofitar la seva declaració per apuntalar la seva defensa a l'AN, ha començat la seva intervenció a les preguntes de Vox, centrades en l'actuació policial del 20-S i l'1-O.

1. "Sànchez em va trucar i em va dir que, en la mesura que pogués, intentaria ajudar [...] Nosaltres els vam demanar que ajudessin a fer un cordó de voluntaris previ a un cordó policial"

2. "El jutge em truca i em diu que la secretària judicial vol sortir i no pot sortit. Ens vam quedar estranyats perquè no era el que estaven vivint [...] Havíem muntat cordó policial"

3. "Vam preparar un cordó amb voluntaris i agents de paisà que ja eren a dins del Departament. La sortida era segura"

4. "Vam oferir a la secretària judicial una sortida alternativa per estalviar el temps de tornar a muntar el cordó"

5. "No és veritat que la secretaria judicial hagués de sortir camuflada entre el públic [del Coliseum]"

6. "Hi ha un llançament d'una ampolla d'aigua a dos agents de l'àrea de mediació abans de la sortida de la secretària judicial [...] Els van confondre amb guàrdies civils".

7. (Sobre les declaracions de Forn als mitjans) "Al final un polític fa el que consideri, jo crec que que hi havia un punt d'irresponsabilitat, però el cos té la força que té".

8. "Vam demanar a la Guàrdia Civil que ens avisessin amb una o dues hores d'antelació quan haguessin acabat, per fer el cordó que els permetés sortir".

9. "El dispositiu que va plantejar el cos de mossos (i no jo) en el marc dispositiu conjunt no tenia cap altra finalitat que complir els mandats judicials. Ens haurien agradat més resultats, sí, però van ser els que podíem tenir".

10. "Vaig traslladar a la Fiscalia que no compartia la designació de Pérez de los Cobos però li vaig fer saber que compliria amb les ordres"