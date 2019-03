Dos directors d'hotels neguen que els policies allotjats marxessin a causa de pressions

El judici del Procés, en directe

El director de l'Hotel Gaudí de Reus, Alberto Fraile, ha negat que els guàrdies civils allotjats al seu hotel haguessin de marxar com a conseqüència de "pressions" ciutadanes. "A mi directament no em van demanar [que els desallotgés abans d'hora]", ha assegurat a preguntes de la Fiscalia, que ha insistit si es va trobar amb alguna coerció. Fraile, però, ha assenyalat que els agents van marxar "per la seva pròpia voluntat": "Es va acabar la reserva i ja no teníem allotjament".

El director de l'equipament ha apuntat que va arribar a allotjar 105 persones a partir del 19 de setembre, que el 4 d'octubre era la data de sortida i que així es va complir. Fraile ha asseverat que durant dos dies hi van haver concentracions amb força gent a les portes de l'hotel, acompanyades de càntics com ara "Fora policia" i "Fora les forces d'ocupació".

El propietari de l'Hotel Travé de Figueres, Sergi Travé, ha explicat que va rebre moltes trucades demanant que fessin marxar els agents, però que no ho van fer. A preguntes del fiscal Fidel Cadena, també ha explicat que hi va haver dues concentracions davant de l'establiment contra la presència dels policies, però ha negat que hi hagués cap assetjament, sinó que es va tractar de concentracions "poc nombroses i pacifiques" en tot moment.

El "veto" al vaixell dels 'piolins' a Palamós

La compareixença de Pedro Buil, pràctic del port de Palamós, tampoc ha acabat de validar la tesi que la Generalitat va vetar l'atracament del vaixell 'Moby Dada', el dels 'piolins'. A preguntes de la Fiscalia, ha assenyalat que el port podia assumir l'entrada d'aquest buc per motius de longitud i per capacitat. Tanmateix, ha reconegut que l'exconseller de Territori Josep Rull no va afirmar en la seva declaració al Suprem que la Capitania Marítima de Palamós negués l'atracament del vaixell, a diferència del que suposadament es desprenia d'un article de premsa del setembre del 2017.

La defensa de Rull sosté que no es va complir amb els tràmits corresponents a l'hora de demanar l'autorització, i el testimoni ha afirmat que desconeixia si s'havia fet correctament perquè no entrava en l'àmbit de les seves competències.