L'excandidat presidencial francès Benoît Hamon visita els presos polítics

L'excandidat socialista a les presidencials franceses del 2017, Benoît Hamon, visita aquest dilluns els presos polítics a les presons de Madrid. "Poc importa si compartim o no la seva lluita per la independència: qui pot pensar seriosament que aquest conflicte a Europa no és polític?", s'ha preguntat Hamon en un tuit. Segons un comunicat, Hamon visita l'estat espanyol per "defensar les llibertats polítiques", que creu que estan amenaçades a Europa, i en posa un exemple: el del judici del Procés, una "via judicial per resoldre el conflicte polític" a Catalunya.

Je serai demain auprès des élus prisonniers politiques catalans. Peu importe que l'on partage ou pas leur combat pour l'indépendance ; qui peut sérieusement penser que l'issue à ce conflit en Europe n'est pas d'abord politique ? #VivelEuropeLibre

El també exministre d'Educació francès subratlla que no vol generar cap mena d'ingerència política, però critica que "no es pot esperar una solució política quan s'empresona una persona per les seves opinions polítiques". En aquest sentit, Hamon convida la Unió Europea a adoptar un rol per ajudar a resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya i trobar "una solució que duri i que respecti els seus interessos".

Hamon, que va derrotar Manuel Valls a les primàries internes dels socialistes francesos, i posteriorment fundador del moviment d'esquerres Generacions, ja s'havia posicionat reiteradament donant suport als líders independentistes encausats. L'excandidat socialista a les presidencials de França el 2017 visitarà Oriol Junqueras i Raül Romeva juntament amb el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, que ha assegurat que "el món se'n fa creus de la vulneració de drets a l'estat espanyol".

Arribant a Madrid. Amb @BenoitHamon, aquest matí visitem l’Oriol @Junqueras i en @RaulRomeva. El món se’n fa creus de la vulneració de drets a l’Estat espanyol. — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) 1 d’abril de 2019

Hamon fa el pas una setmana després que una quarantena de senadors francesos dels principals partits polítics signessin una petició pel "respecte dels drets i llibertats fonamentals a Catalunya". El manifest demanava la intervenció de França i de la UE per "restablir les condicions de diàleg". De fet, el polític francès ja va demanar el desembre passat "l'alliberament immediat dels presos polítics catalans". En una taula rodona organitzada per Òmnium Cultural i la secció francesa de la Lliga de Drets Humans (LDH), l'exministre es va mostrar "profundament xocat per les imatges de violència contra els votants de l'1 d'Octubre" i va considerar que "Europa no ha estat a l'altura" de les reivindicacions catalanes.