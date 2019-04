D'un tros de lavabo a una moto: la "pluja d'objectes" que els policies haurien rebut l'1-O

El judici del Procés, en directe

[Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

Les últimes sessions de judici oral s'estan convertint en una acumulació de relats repetitius de les vivències dels policies que van actuar l'1 d'Octubre als col·legis electorals. Es tracta d'unes declaracions homogènies, en què els agents expliquen una versió d'hostilitat i agressivitat ciutadana durant l'interrogatori de la Fiscalia, que valida les hipòtesis del fiscal que pregunta. Més enllà de cops, empentes i alguna puntada, molts testimonis han parlat de llançament d'objectes. Aquest dimarts un agent d'ordre públic que va actuar a l'escola Pia Sant Antoni de Barcelona, tal com ja havien anticipat aquest dilluns dos altres funcionaris, ha assegurat que els ciutadans van tirar "una moto a sobre" dels policies. En aquell col·legi també van volar tanques d'obra, cons i fins i tot "un tros de sanitari", segons han explicat, que s'afegeixen a ampolles i encenedors en el llistat d'objectes que van ploure als agents durant l'1-O.

Aquest agent, amb número TIP 104476, ha parlat d'entrada d'una "resistència activa molt violenta" a l'escola Pia Sant Antoni, per bé que després ha concretat que no va veure "agressions directes a la cara", sinó "puntades i escarafalls per obstaculitzar la tasca policial" quan els agents intentaven arrencar els ciutadans de terra. L'inspector amb TIP 087588, que va presenciar la intervenció al Dolors Monserdà de Barcelona, ha tingut dificultats per concretar la violència que prèviament havia anunciat. "La gent estava entrellaçada amb més força i hi havia una senyora amb un carret de bebè... Quan eren retirats vaig veure un paraigua volant. Se'ls retirava d'un a un fora del perímetre i semblava com que avançava gent un altre cop perquè potser tenien la intenció de traspassar la línia policial", ha relatat el testimoni.

L'actuació a l'escola Pia de Sant Antoni està sota investigació judicial al jutjat d'instrucció 7 de Barcelona. De moment hi ha dos policies investigats: un agent antidisturbis i un funcionari d'informació que va donar una puntada de peu a un votant que ja estava a terra, tal i com va avançar l'ARA.

El jutge del cas, Francisco Miralles, no ha apreciat en els vídeos aportats a la causa cap de les imatges explicades pels agents que han declarat com a testimonis al Suprem. Ni sanitaris, ni motos volant pels aires. De fet, el jutge explica en la seva resolució que a les imatges no es veu "cap agressió" cap als policies. Per contra, els agents carreguen "sense previ avís" cap als ciutadans que estaven "de peu, amb les mans enlaire i enganxats a la paret" del centre, tot i que no els impedien circular per la calçada, explica.

"Sense que se senti previ avís o cap advertència, els agents comencen a agafar les persones i les llencen a terra o les empenyen cap a fora, sense cap mirament i utilitzant certament una violència desproporcionada a la situació que allà s'hi dona", assenyala el magistrat del jutjat d'instrucció 7, que descriu en la seva interlocutòria en què cita com a investigats a dos agents. Un d'ells és membre de la unitat d'Informació, que "dona una puntada a un ciutadà que acaba de ser llençat a terra, de manera absolutament innecessària". Senyala dues accions "gratuïtes". La d'aquest funcionari d'informació i la d'uns altres agents que acaben donant cops de puny, puntades de peu i agafant pel coll un altre ciutadà.

Cop d'urna al cap

El responsable de policia judicial de l'institut Torreforta de Tarragona, amb TIP 056742, ha explicat que els ciutadans els van intentat treure les urnes que prèviament havien requisat. Un altre policia assegura que a ell li van "esclafar a la part dreta del cap" una urna que finalment va ser sostreta als agents. Va rebre assistència mèdica l'endemà i no va agafar la baixa. Un altre policia ha explicat que va acabar amb el pantaló esgarrat des de l'engonal fins al turmell i una sabata treta.

▶ L'agent de @policia que va intervenir a l'IES Torreforta diu al #JudiciProcés que quan li van prendre l'urna al seu company, ell va intentar recuperar-la i que va rebre un cop al cap. Més informació 👉 https://t.co/xsRG4NTMqz pic.twitter.com/XaTlwfeq7a — ARA Política (@ARApolitica) 16 d’abril de 2019

Amb caràcter genèric, en canvi, els policies neguen les alternatives que els proposen els advocats de les defenses. Malgrat que alguns han reconegut l'ús de porres, han defensat haver-les utilitzat de manera reglamentària, i han negat els abusos policials. Aquest dimarts un agent que va intervenir a l'IES Tarragona ha assegurat que no va veure puntades de peu, cops a ciutadans a terra ni cops de puny per part de policies. El relat contrasta amb el fet que hi hagi 41 funcionaris investigats a Barcelona per la seva actuació durant el referèndum, dos concretament arran de la intervenció a l'escola Pia Sant Antoni.

Solà s'enganxa amb Marchena

Al judici del Suprem, els lletrats es troben amb dificultats per contrastar el relat dels testimonis. No només pel veto a l'exhibició de vídeos en aquest moment processal que Manuel Marchena ja va instaurar fa uns dies, sinó que a vegades limita la manera de preguntar als advocats. Àlex Solà, membre de l'equip de defensa Jordi Cuixart, ja s'ha trobat en dues ocasions que el president del tribunal no li permet avançar en la seva pregunta alguna cosa que va succeir i que el testimoni no diu. "No suggereixi al testimoni el que segons vostè hauria d'haver vist", ha tornat a assenyalar Marchena a Solà, que s'ha queixat que el ministeri públic gaudeix de màniga ampla per induir les respostes. En qualsevol cas, la Fiscalia no ho necessita perquè s'ha anat demostrant que els agents ja ofereixen un relat satisfactori pels seus interessos, tot i que en alguns moments possibles exageracions i valoracions puguin restar credibilitat.

Tot i així, la representant del ministeri públic Consuelo Madrigal s'ha queixat de l'interrogatori de les defenses als agents, interpel·lant-los per contradiccions o preguntant-los per accions que es veuen als vídeos que Marchena ha ajornat fins la fase documental. "A la Fiscalia li sembla que estem en un judici contra l'actuació policial", ha protestat Madrigal durant les preguntes de la lletrada de Cuixart, Marina Roig. El president del Tribunal li ha demanat a Roig que no doni fets per absoluts abans el tribunal no vegi les imatges.