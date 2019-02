"No era la voluntat desobeir el TC però havíem de defensar la inviolabilitat parlamentària": Forcadell en 10 frases

1. "Els dos únics cops que la mesa del Parlament ha inadmès a tràmit dues proposicions ha estat en casos d'iniciatives legislatives populars, com ara la que va proposar el 2009 el diputat de Solidaritat, Alfons López Tena, perquè només s'ha d'entrar en el fons del contingut quan es tracta d'una iniciativa legislativa popular"

2. "La mesa del Parlament sempre ha tingut en compte els drets fonamentals perquè el dret a la pluralitat política o el dret a la llibertat d’expressió i la inviolabilitat parlamentària no canvien"

3. "No es pot permetre que la censura entri al Parlament, l'únic límit a la llibertat d’expressió és el respecte als drets humans"

4. "Jo respecto el TC, en cap moment cap membre de la mesa volia desobeir els mandats del TC i valoro els avenços que ha fet en defensa dels drets humans, però en els últims anys hi ha hagut una politització del tribunal utilitzant criteris polítics en lloc de jurídics (...) No era la voluntat de la mesa desobeir el TC però també havíem de defensar la inviolabilitat parlamentària i que es pogués parlar de tot, perquè una cosa és el que es digui en un parlament i l'altre les lleis que elabori. Les conseqüències d'un debat es poden prohibir però no el debat en si, entraria la censura al Parlament i es posaria en joc la separació de poders"

5. "Jo no permeto res, ho permet el ple, que va demanar una alteració de l'ordre del dia per introduir l'aprovació [de les lleis de desconnexió]. El ple és sobirà i la mesa no hi pot fer res"

6. "No vaig dirigir ni participar en cap estratègia. Es va allargar el ple [del 6 i 7 de setembre] fins la nit perquè els grups parlamentaris van presentar diverses reconsideracions que obligaven a parar el ple per respectar els seus drets"

7. "En cap parlament democràtic del món es diu de què es pot parlar, ni obligar a fer una actuació preventiva. La censura no pot entrar al Parlament, ja que també afectaria a la separació de poders".

8. "Faltaria més que hàgim de tenir por en democràcia. Ja he dit que votar en un referèndum no és cap delicte (...). Jo vaig agrair a la gent que malgrat la violència policial, es va comportar pacíficament".

9. "El preambul no es va votar. Es van votar dues propostes de resolució: una de rebuig al 155 i una altra que insistia en fer un procés constituent. El preàmbul que era la declaració d'independència no es va votar. El secretari general en la reunió de mesa ja va dir que els preàmbuls no es votaven ni es publicaven. Un altre membre també va dir que era una declaració política sense efectes jurídics"



10. Sobre la pregunta de si la declaració política d'independència va ser una farsa: "Si vostè [a la fiscal Madrigal] considera que la política és un sainet i una farsa, doncs llavors sí, però jo crec que no i era una declaració política"