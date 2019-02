Milers de persones es manifesten a Barcelona per tancar la vaga del 21-F: "No podem tolerar més repressió"

Milers de persones acudeixen aquesta tarda a la mobilització unitària del sobiranisme al centre de Barcelona. En motiu de la vaga general partits i entitats sobiranistes i sindicats han convocat a partir de les sis de la tarda als Jardinets de Gràcia per reivindicar la llibertat dels presos polítics i denunciar el que consideren un judici injust. La mobilització, sota el lema "Sense drets no hi ha llibertats", es produeix en paral·lel a la declaració al Tribunal Suprem de Jordi Sànchez, que va pilotar l'ANC, una de les principals entitats sobiranistes juntament amb Òmnium, durant els fets d'octubre del 2017. De fet, ambdues associacions s'han adherit a la vaga general i han impulsat la mobilització d'aquesta tarda a la capital catalana.

Fins a 250.000 persones, segons els sindicats promotors, i unes 70.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han aplegat en un dels extrems del Passeig de Gràcia, als Jardinets de Gràcia, i l'han recorregut fins a l'alçada de la Gran Via. En un ambient festiu, les proclames més repetides han estat "1-O ni oblit ni perdó" o "llibertat presos polítics". Fins a 23 entitats i partits han subscrit la vaga general convocada per la Intersindical-CSC. Per això, hi ha perfils molt diversos de persones que aquesta tarda recorren Barcelona i ara criden: "No és un judici, és una farsa". Des d'associacions de gent gran fins a joves i famílies. Les estelades s'estenen al llarg de la riuada de gent, en una manifestació que avança amb tranquil·litat i a poc a poc.

Al final de la marxa, els representants de la Intersindical i el sindicat USTEC han pres la paraula per assegurar que ha estat una de les vagues generals més concorregudes des de fa quinze anys, després de la del 3 d'octubre en contra de la violència policial. Ramon Font, representant del sindicat educatiu USTEC, ha denunciat les acusacions per adoctrinament de les aules i ha agraït els 31.000 docents que han fet vaga. "No ens passaran per sobre", ha dit, i citant al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha afirmat que "com menys por tinguem a l'Estat menys poder tindrà".

Àngels Massip (USTEC) ha fet el discurs més social, ja que la convocatòria oficial de la vaga era en contra de la reforma laboral aprovada pel PP. Així, ha recordat que quan el president espanyol, Pedro Sánchez, va arribar a la Moncloa es va comprometre a derogar-la i no ho ha fet. "Estem preparats per mobilitzar-nos tal com calgui. L'etapa de resignació ha quedat enrere", ha afirmat. En el sentit més polític, ha demanat que que "es deixi de jutjar ja el poble de Catalunya": "Només acceptarem una absolució com a sentència del Tribunal Suprem".

En declaracions als mitjans de comunicació, Sergi Perelló, de la Intersindical-CSC, ha donat dades provisionals de seguiment de la vaga, oficials de la Generalitat: 24% de seguiment a la funció pública, 67% universitat, 28% a ensenyament públic, aproximadament un 9% a ferrocarrils. "Es tracta de la segona vaga amb més afectació dels últims 12 anys", ha reivindicat.

651x366 La capçalera de la manifestació, a la cruïlla del passeig de Gràcia i el carrer Provença / PERE VIRGILI La capçalera de la manifestació, a la cruïlla del passeig de Gràcia i el carrer Provença / PERE VIRGILI

"L'Estat vol imposar un càstig exemplar per l'1-O perquè ningú més ho intenti fer de nou"

Durant l'acte també han pres la paraula l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, la historiadora Anna Sallés, el periodista Martí Anglada i Estel Solé per cridar a la manifestació del 16 de març a Madrid per reivindicar també la fi del procés judicial. Tancaran l'acte Ramon Font, de la USTEC, i Àngels Massip, de la Intersindical. Fernàndez ha reivindicat les vagues generals històriques, també en plena dictadura feixista, i ha cridat contra la "raó d'Estat" recordat que al unitat d'Espanya no és un dret democràtic. "Estem en la millor tradició emancipadora del nostre país. Som el país que ha avançat a cops de vaga general", ha dit, citant des de la Canadenca fins a la vaga feminista de l'any passat el 8 de març. "Ens manifestem novament davant la constant retallada de drets civils i socials de l'estat espanyol", ha considerat.

Anna Sallés: "Es tracta d'una operació repressiva que nega la dissidència política i l'empoderament popular"

La historiadora Sallés ha centrat la seva intervenció per carregar contra el que considera un "judici polític" contra el dret a l'autodeterminació perseguint, ha dit, un "càstig exemplar". "Volen que ningú mai més ho torni a intentar de nou, volen impedir qualsevol via política que posi en qüestió la unitat d'Espanya", ha conclòs. "Es tracta d'una operació repressiva que nega la dissidència política i l'empoderament popular", ha dit. El periodista Martí Anglada, per la seva banda, ha cridat a mobilitzar-se el proper 16 de març a Madrid per reivindicar també que "el dret a l'autodeterminació no és un delicte sinó un dret".

Al seu torn, l'actriu Estel Solé ha reivindicat els drets socials i el dret a la "plena sobirania". "Llibertat presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats", ha conclòs, acompanyada dels milers de persones que s'han aplegat al Passeig de Gràcia. "Hem decidit fer un pas endavant i fer la vaga general per una mobilització que afecti de la llar a l'empresa per dir prou. No podem tolerar més repressió", ha conclòs.

Al llarg d'aquest matí, a partir de les dotze, ja hi ha hagut una concentració a la plaça Universitat de Barcelona. A primera hora hi ha hagut talls de carreteres i afectacions als ferrocarrils.

Crítiques al judici i reivindicació de l'autodeterminació

Abans de començar la manifestació, els portaveus de partits independentistes, l’ANC i el sindicat de l’Intersindical, i dels convocants de la vaga general, han fet declaracions.

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha reivindicat la vaga amb l'objectiu de reivindicar els "drets socials", indestriables a parer de la CUP de l'"autodeterminació" de Catalunya. Ha titllat el judici de "farsa" i ha cridat a continuar les mobilitzacions. En el mateix sentit, ha denunciat "accions repressives" dels Mossos d'Esquadra per haver "impedit piquets informatius". Per tant, ha demanat al Govern que "cessi immediatament" el conseller d'Interior, Miquel Buch. "La sentència [del judici de l'1-O] la donarà la gent amb l'efectiva realitat del dret d'autodeterminació", ha afirmat.

Aragonès (CUP): "La sentència [del judici de l'1-O] la donarà la gent amb l'efectiva realitat del dret d'autodeterminació"

Per la seva banda, el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha considerat “incrèdul” el judici. “És absurd i horrorós, cruel en les formes i en el fons, perquè continuen a la presó”, ha afirmat en declaracions als mitjans abans de la manifestació unitària de la vaga general. “Si aquest és l’Estat que ens protegeix i la justícia que ens ha d’emparar, jo dic que no ho és. El judici dona la raó que el futur legítim i únicament viable és la independència. Ens empeny”, ha dit.

Maragall (ERC): “És absurd i horrorós, cruel en les formes i en el fons, perquè continuen a la presó”

Al seu torn, el diputat de JxCat Francesc de Dalmases ha afirmat que la vaga ha estat un "èxit" i ha destacat el "pacifisme", el que considera una passa més cap a la "república catalana". Respecte a les crítiques de la CUP per l'actuació policial, el diputat ha obert la porta a estudiar si alguna actuació no ha estat la correcta.

Dalmases (JxCat) destaca el "pacifisme" de la vaga i assegura que ha estat un "èxit"

També han intervingut veus de l'ANC i el sindicat Intersindical-CSC un dels impulsors de la vaga general. El vicepresident de l’ANC, Pep Cruanyes, ha valorat positivament la mobilització per “ser una resposta a l ciutadania” en la reivindicació dels drets socials i també per denunciar la persecució política del govern espanyol. “El nostre expresident de l’ANC està al banc dels acusats per exercir el dret a la manifestació i d’expressió. És intolerable”, ha afirmat sobre Jordi Sànchez, que aquest dijous ha declarat davant el Tribunal Suprem. “Es vol criminalitzar determinades opcions polítiques però nosaltres seguirem treballant per l’autodeterminació i la independència”, ha conclòs.