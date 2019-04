Els observadors apunten els "efectes preocupants" de no poder rebatre amb vídeos els agents

La setmana passada un episodi entre l'advocat Jordi Pina i un guàrdia civil que va actuar l'1-O va evidenciar la situació a què porta la decisió de Manuel Marchena de prohibir l'exhibició de vídeos que contrastin al mateix moment les declaracions dels testimonis. El lletrat interrogava mentre mirava les imatges. "N'està segur? És que ho estic veient", va arribar a dir Pina, fet que va provocar l'avís del president del tribunal, que li va fer saber que no s'estava comportant com un advocat "seriós". Aquesta norma que ha establert Marchena també suposa una anomalia per al grup d'observadors internacionals que sota el paraigua d'International Trial Watch estan fent el seguiment del judici.

En el comunicat emès aquesta setmana, adverteixen que les limitacions que ha imposat el magistrat tenen "efectes especialment preocupants" precisament aquests dies en què han anat declarant agents que van intervenir l'1 d'Octubre. "Han negat reiteradament que hi hagués desproporció en l'ús de la força i han negat cops al cap amb les porres, cops de puny o actuacions antireglamentàries", assenyala ITW, que argumenta que "no poder confrontar les declaracions testificals amb les imatges gravades dels fets impedeix fer aflorar possibles contradiccions i, per tant, té efectes directes en la valoració de la prova que pugui fer-ne el tribunal". En sentit contrari, Marchena ha deixat clar sempre que s'ha hagut de pronunciar sobre la qüestió que els vídeos es podran mostrar en la fase documental i que la ponderació de la prova el tribunal la farà igualment.

Els observadors també expliquen que aquesta setmana s'han reunit amb el cap de la secretaria de la Fiscalia General de l'Estat, Fernando Rodríguez Rey, amb qui van tenir una trobada "cordial" que va "enriquir" la tasca. Segons l'organització, es van poder expressar dubtes i preocupacions respecte al mateix procés: "El seu possible caràcter polític, possibles vulneracions de drets fonamentals i les dificultats en relació a la pràctica de la prova". Els interlocutors van acordar mantenir més reunions al llarg del judici oral.

Criminalització de la protesta

Tanmateix, ITW carrega contra l'estratègia d'acusació de la Fiscalia i insisteix, tal com ja ha exposat les últimes setmanes, en la "criminalització d'aspectes ideològics". "La manera com el ministeri fiscal pregunta i condueix les respostes dels testimonis dona a entendre que reunir-se i cridar, cantar "No passaran" o "Votarem", mirar amb desdeny cossos policials o mostrar reprovació per les actuacions policials poden ser mostra d'elements de sedició o de rebel·lió", avisen els observadors. Així, creuen que la interpretació que s'està fent de la "violència" pot tenir greus conseqüències en "el que s'anomena criminalització de la protesta o la dissidència".

De cara a aquesta setmana, l'equip d'ITW al Suprem estarà format per: Andrea Menapace, director Executiu de Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD) i Fundador i President de Diritto de Sapere (Dret a saber) (Itàlia); Flaminia Delle Cese, assessora jurídica de Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD) (Itàlia); Antonio Angelelli, president de l'associació Progetto Diritti Onlus (Projecte Drets), expert en dret penal internacional i dret d’immigració (Itàlia); Arturo Salerni, cofundador i membre de la directiva de Progetto Dritti Onlus (Projecte Drets), cofundador de l'associació Antigone i l'Institut Multimèdia de Drets Humans (Itàlia); Guillermo Portilla i Ignacio Benítez, catedràtics de dret penal a la Universitat de Jaén.