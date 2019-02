Els observadors del judici consideren "preocupants" les preguntes de l'acusació que "criminalitzen" les manifestacions

International Trial Watch ha criticat aquest dilluns les preguntes "especialment preocupants" de la fiscalia i l'advocacia de l'Estat a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez en relació amb el dret a la llibertat de reunió, ja que consideren que "es criminalitza la convocatòria i participació en manifestacions massives". En el seu balanç de les sessions de la setmana anterior, consideren que la fiscalia ha caigut en "imprecisions" i "en preguntes que podrien ser suggestives i/o capcioses". Els observadors de la plataforma també han denunciat la llarga durada de la sessió de dimecres passat i han advertit que el fet que les parts no coneguin el calendari complet del judici, perquè "pot afectar el dret de defensa".



En un comunicat, International Trial Watch ha explicat que la setmana passada va tenir quatre observadors presents a les sessions del judici. Es tracta de John Philpot, que va actuar a la Cort Penal Internacional de la Haia a Kènia i al Tribunal Penal Internacional per a Ruanda; Paul Newman, un orador habitual al Comitè de Drets Humans de Nacions Unides; Bill Bowring, membre de l'Europea Associtation Lawyers for Democracy & World Human Rights, i Joaquín Urías, professor titular de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional.

Els observadors destaquen que en l'interrogatori a l'exconseller Josep Rull van atribuir "expressions inexistents a un document, reconeixent posteriorment la confusió", o que en el de l'exconsellera Dolors Bassa se li va preguntar "sobre un suposat correu electrònic que no consta a les actuacions". També veuen "preocupant" que "no s'hagi traduït del català el contingut de la causa, fet que ha donat lloc a equívocs". En aquest sentit, han posat com a exemple "un tuit de Bassa mal interpretat pel ministeri fiscal".

També han qualificat "d'especialment preocupants" les preguntes de la fiscalia i l'advocacia de l'Estat a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez en relació al dret a la llibertat de reunió. "Es confon la comunicació de les manifestacions i/o concentracions amb una suposada autorització o permís (que no és constitucional), i es criminalitza la convocatòria i participació en manifestacions massives", han remarcat. Els observadors creuen que les acusacions "desconeixent" el concepte de les "manifestacions espontànies, reconegudes i emparada pel dret internacional, que és dret intern". Per als observadors, "les acusacions estan invertint l'ordre interpretatiu constitucionalment exigible quan hi ha drets fonamentals en joc".

Desconeixement del calendari

La plataforma també ha posat de relleu que les parts "no coneixen el calendari complet del judici" ni l'ordre en què es declararan els testimonis. "Això dificulta enormement la preparació dels interrogatoris", han alertat. En aquest sentit, destaquen que de moment només es coneixen els assenyalaments d'aquesta setmana i que això "pot afectar el dret de defensa i la prohibició d'indefensió".

També veuen una "alteració en l'odre de la pràctica de la prova" que preveu la llei, ja que "no s'ha seguit l'ordre proposat pel ministeri fiscal, sinó que l'elecció dels declarants respon al fet d'haver ocupat un càrrec polític, independentment de qui els hagi proposat". Per aquesta setmana hi ha 20 testimonis citats i tots ells han tingut o tenen càrrecs polítics.

Els observadors han recordat que algunes defenses van demanar que sis dels testimonis assenyalats que només han estat proposats per la defensa declarin després dels demanats per l'acusació "per garantir el dret de defensa dels processats", que el president del tribunal, Manuel Marchena, "va afirmar que atendria la seva petició" però que en la diligència d'ordenació de divendres passat "segueixen constant els testimonis" per aquesta setmana.

La plataforma també ha remarcat que dimecres de la setmana passada la llarga durada de la sessió va provocar que els acusats que estan presos estiguessin al tribunal "des d'aproximadament les vuit del matí fins a dos quarts d'onze de la nit". "Van arribar a la presó al voltant de la mitjanit, quan ja no hi ha sopar calent ni tampoc possibilitat de dutxar-se", han remarcat, i al dia següent "s'havien de llevar a les sis per tornar al tribunal". Els observadors destaquen les queixes d'algunes defenses "perquè els processats haguessin de declarar en aquestes condicions", ja que no es trobarien "en plenes facultats per ser sotmesos a un interrogatori durant hores".

"Renúncia a l'ús de la llengua materna"

Els observadors també han constatat que el fet que el tribunal no hagi habilitat un sistema de traducció simultània al català, sinó només consecutiva, ha provocat que "a la pràctica" els acusats hagin "renunciat a l'ús de la seva llengua materna", ja que la traducció consecutiva "sembla que treu espontaneïtat a les respostes i elimina la fluïdesa". La plataforma ha remarcat que la majoria de processats s'han queixat davant del tribunal i han considerat que "podria vulnerar el dret a la igualtat d'armes i afectar el seu dret de defensa, així com els seus drets lingüístics". Unes afectacions, han afegit que "es derivarien de l'al·legada vulneració al jutge predeterminat per llei".

Com a elements positius, els observadors d'International Trial Watch valoren que el tribunal hagi permès als acusats asseure's amb les seves defenses un cop han acabat l'interrogatori. També veuen bé que els tribunal no hagi limitat el temps de les declaracions a cap dels declarants, perquè els permet que s'expressin i responguin "àmpliament".

"Cua des de la matinada"

Per segona setmana, la plataforma ha lamentat que el Tribunal Suprem no hagi reservat places dins de la sala per a observadors, que hi han d'accedir pel sistema d'audiència pública. International Trial Watch considera que és un sistema "molt complicat" que dificulta la seva assistència, ja que han de fer "cua des de la matinada per aconseguir número" perquè "entre les set i les vuit del matí, sense horari prefixat, es dona accés al tribunal, obligant a lliurar tots els dispositius electrònics apagats i a romandre en un passadís de les instal·lacions entre dues i tres hores abans de l'inici de la vista amb la mobilitat molt reduïda per raons de seguretat".

A més, han constatat que "la limitació dels telèfons mòbils no es generalitzada a tots els assistents a la vista", sinó "només a la ciutadania que entrar com a vista pública". Per això, creuen que pot ser una mesura "arbitrària i innecessària".

Cinc observadors aquesta setmana

Pel que fa a les sessions d'aquesta setmana, que començaran aquest dimarts amb les declaracions de Jordi Cuixart i Carme Forcadell i continuaran amb els primers testimonis –entre els quals el de Mariano Rajoy, International Trial Watch ha anunciat la presència a les sessions de cinc observadors.

Es tracta de Jelle Klaas, advocat penalista i director de litigi de la sessió holandesa de la Comissió Internacional de Juristes; Patrizio Gonnella, president de l'Associació Antígone i la Coalició Italiana per la Llibertat i els Drets Civils; Susanna Marietti, coordinadora nacional de Antígone, una associació de lluita pels drets i garanties en el sistema penal; Mathieu Crettenand, adjunt al rectorat de la Universitat de Ginebra i doctor en Ciències de la Comunicació i Mitjans, i Iñali Lasagabaster, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat del País Basc.