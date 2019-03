Els observadors internacionals veuen "falta d'imparcialitat" de Marchena al judici

Els observadors internacionals veuen una possible "falta d'imparcialitat" del president del tribunal del Procés, Manuel Marchena. En les valoracions de la cinquena setmana de judici al Suprem, la plataforma International Trial Watch (ITW) adverteix d'aquesta manera de procedir a partir d'una incidència en la sessió de dijous passat, en què estava citat a declarar com a testimoni el major dels Mossos Josep Lluís Trapero. L'interrogatori de la Fiscalia va topar llavors amb les limitacions per preguntar sobre aspectes clau de l'acusació, ja que no van demanar el testimoni de Trapero, i Vox es va oblidar d'interrogar sobre reunions importants per al relat de la rebel·lió. En aquest context, Marchena va ser víctima de les seves pròpies decisions i es va veure obligat a restringir part de l'interrogatori a petició de les defenses, però més tard va fer ús dels seus poders per qüestionar Trapero sobre els fets rellevants que havien quedat en l'aire. Per a la plataforma, "aquesta manera de procedir podria ser un indici de falta d'imparcialitat objectiva del tribunal d'acord amb la doctrina del TEDH".

Però hi ha més exemples pel que fa als indicis de falta d'imparcialitat, segons els observadors internacionals: el document denuncia que dos magistrats del tribunal també formen part de la Junta Electoral Central, unes "funcions no jurisdiccionals que són perfectament renunciables" i que "estan condicionant la bona marxa de les sessions" perquè aquests magistrats han d'acudir a reunions de la Junta. Això, per a ITW, acaba resultant en "descompensació temporal" entre sessions, que poden durar des de vint minuts i fins a deu hores. A més, els observadors assenyalen que no consta que els dos jutges en qüestió s'abstinguessin a la votació de la Junta per prohibir els llaços grocs a les façanes de les institucions catalanes.

I encara un altre indici: ITW critica que a alguns testimonis se'ls pugui preguntar sobre les seves afiliacions en determinades associacions i a d'altres no. Posa el cas de la secretària judicial del jutjat 13, a qui l'advocat Andreu Van den Eynde va voler preguntar si seguia pàgines partidàries de la unitat d'Espanya, però Marchena va advertir-lo que no podia interrogar Montserrat del Toro sobre el vessant ideològic, mentre que sí que es va permetre a l'acusació i la Fiscalia preguntar sobre aquests fets a altres testimonis. Així, els observadors critiquen la "diferència de tractament del president entre acusació i defensa davant de preguntes que podrien revelar el biaix ideològic dels testimonis".

➡️ Aquesta setmana s'ha vist com la Fiscalia demanava a alguns testimonis per la seva afiliació a una determinada associació. La protesta de les defenses no ha estat admesa pel President. — International Trial Watch (@InterTrialWatch) 18 de març de 2019

Advertències selectives de fals testimoni

El comunicat d'International Trial Watch també recull la declaració de Jaume Mestre, responsable de Difusió de la Generalitat, a qui la Fiscalia va demanar que s'investigués per fals testimoni després del seu interrogatori. De fet, el mateix Marchena també va avisar-lo: després de diverses respostes monosil·làbiques de Mestre contradient el que li plantejava el ministeri públic, el president del tribunal va recordar-li del que suposa incórrer en el delicte penal de fals testimoni i què pot portar a cometre'l. Els observadors lamenten que no hagi estat així amb tots els testimonis i, a més, alerten que aquest avís pot "condicionar el testimoni".

Finalment, ITW lamenta que el tribunal limiti la possibilitat de "confrontar els testimonis amb imatges videogràfiques", especialment en el cas de testimonis que són agents de la policia que van actuar durant el referèndum de l'1-O. Es tracta d'una reivindicació ja recurrent dels observadors internacionals, que creuen que afecta el dret a la defensa.

➡️ El Tribunal limita els interrogatoris en els termes aquí indicats: la possibilitat de confrontar els testimonis amb imatges vídeo gràfiques que consten en les actuacions. — International Trial Watch (@InterTrialWatch) 18 de març de 2019

La "flexibilitat" del tribunal

Els observadors també inclouen en les seves valoracions aspectes positius del judici i aquesta setmana destaquen la "flexibilitat" del tribunal pel que fa a la declaració de testimonis que no resideixen a l’estat espanyol, així com el fet que el president ha facilitat als que estan sent investigats en una altra causa que puguin acollir-se al seu dret a no declarar i informin per escrit, i no pas físicament a Madrid, de la seva renúncia.

En aquesta cinquena setmana, els observadors que han assistit al judici al Tribunal Suprem han sigut Ralph J. Bunche, secretari general de l’Organització de Nacions i Pobles No Representats; Hannibal Unwaifo, soci director de l’African Bar Association, i Ricardo Juan Sánchez, professor de dret processal de la Universitat de València.