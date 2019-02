El Judici al Plató: “De la presó sortiran els lideratges que necessitem”

El fiscal pregunta a l’exvicepresidenta del govern espanyol si el setembre i l’octubre del 2017 “hi va haver incidents violents a Catalunya tots els dies”. Soraya Sáenz de Santamaría contesta que sí i la Neus Muns, professora jubilada de Sant Cugat i subscriptora de l’ARA, no pot reprimir un “Oooh!” escandalitzat. Santamaría ha decidit que somriurà passi el que passi amb aquella ganyota d’orgull de l’opositora aplicada que se sap totes les respostes. Encara falta una hora llarga perquè Xavier Melero la posi contra les cordes. Diu la Neus que “sembla mentida que una vicepresidenta vagi dient que no sabia res del dispositiu de seguretat o que se’n va assabentar pel que publicaven els diaris”. Andreu Mas-Colell, professor d’Economia i exconseller de la Generalitat opina que “Soraya ens ha volgut fer oblidar que ella era la vicepresidenta del govern”.

El fiscal pregunta per les reunions de l’ex número dos espanyola amb Oriol Junqueras. Ella respon que mentre que el líder d’ERC i aleshores vicepresident gairebé només volia parlar de referèndum, ella s’esforçava per tractar de la “dramàtica” situació financera de Catalunya, que tenia el seu bo a nivell “porqueria” i que volia evitar el perjudici dels interessos de tots els catalans. Mas-Colell, quan recorda el seu pas per Economia en el pic de la crisi (2010-2016), recorda dues coses. Primer, el bo porqueria de Catalunya arrossegava el prestigi internacional d’Espanya i, per tant, Soraya mirava per ella, també. I segon, el govern espanyol va centrifugar tot el dèficit que va poder a les autonomies, o sigui que van salvar les pensions però van castigar la sanitat i l’educació.

El judici ha entrat en la fase dels testimonis. Mas-Colell diu que, després de dues setmanes, els acusats l’han animat i que se sent ben representat, i afirma (sense donar noms) que la presó ha donat els lideratges polítics que calen a Catalunya per al futur. Pregunto a la Neus i a l’Enric Ollé, director comercial jubilat de Barcelona, si s’han sentit enganyats o utilitzats perquè els acusats han donat un valor polític a la DUI després del referèndum. L’Enric diu que per això no, però sí que es va sentir enganyat perquè li van prometre estructures d’estat en 18 mesos i no les ha vistes per enlloc. I la Neus diu que no se sent utilitzada perquè ella era de les que pensaven que el govern espanyol mai no faria servir la violència. Mas-Colell troba evident que l’1-O va ser un intent de posar les bases d’una negociació i que aquesta història encara no s’ha acabat. I finalment expressa la seva fascinació per Marchena: “El jutge està intentant guanyar crèdit, però com el seu nom indica, el crèdit hi ha un moment que cal demostrar-lo. Marchena està en una trampa, perquè per tenir crèdit hauria d’acabar bé, o sigui, amb l’absolució, i això ja sabem que no passarà. Si les condemnes són baixes no s’entendrà la presó provisional. Si són altes, no quedarà justificat el seu crèdit”.