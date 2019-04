El jutjat 13 processa una trentena d'excàrrecs del Govern però exculpa Vidal i els primers investigats

La jutge d'instrucció 13 de Barcelona ha tancat la investigació de la macrocausa sobre la organització de l'1-O que comptava amb més d'una quarantena d'investigats i que és la base que ha servit pel processament per rebel·lió al Tribunal Suprem dels líders independentistes. Finalment la magistrada veu suficients indicis per processar una vintena d'excàrrecs del Govern, però deixa fora de la causa 15 dels investigats, entre ells l'exmagistrat i exsenador d'ERC, Santiago Vidal, que va ser precisament l'origen de la causa.

El cas es va obrir arran de les declaracions de Vidal que en unes conferències va assegurar que el Govern havia tingut accés a les dades fiscals dels catalans i les utilitzaria per l'1-O. Tot i així, la jutge considera que "no hi ha indicis de criminalitat" respecte de l'exmagistrat, del jurista Carles Viver i Pi Sunyer, un altre dels primers investigats, ni de 13 excàrrecs i empresaris més.

La resolució de la magistrada també fixa una fiança de 5,6 milions d'euros per 17 dels processats que equival a la xifra de diners que la instructora considera que s'haurien malversat amb el referèndum.