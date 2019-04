Com seria el cara a cara que ha demanat la defensa de Forn?

La defensa de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, ha aconseguit fer evidents les diferències entre la declaració del qui va ser el coordinador policial de l'1-O el coronel Diego Pérez de los Cobos, i els comandaments de Mossos d'Esquadra. De los Cobos va definir el dispositiu de la policia catalana aquell dia d'"estafa" i va assegurar que mai havia tingut constància que els mossos anirien en parella a les escoles. El comissari Ferran López ha explicat que sempre va posar en coneixement tots aquests extrems al coordinador i que mai li va fer cap retret. Per això l'advocat Xavier Melero ha demanat confrontar tots dos testimonis en un cara a cara.

Aquesta possibilitat està prevista en l'article 729 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que és precisament a la que ha apel·lat Melero. Aquest precepte estableix que a banda de les proves que s'han admès en un judici, es podran incorporar "un cara a cara dels testimonis amb els processats, o entre aquests quan el president de la sala ho acordi d'ofici o a propostes de les parts", que es podran practicar noves diligències de prova "que el Tribunal consideri necessàries per la comprovació dels fets" i que les parts ho podran demanar per intentar "acreditar alguna circumstància que pugui influir en el valor probatori de la declaració d'un testimoni".

Melero per prudència ha apel·lat únicament a aquest tercer punt, però Marchena li ha contestat que la seva petició concorda fins i tot amb el primer i el segon requisit. Tot i així la sala s'ha pres la pausa del migdia per deliberar i resoldrà a les quatre de la tarda si accepta confrontar cara a cara el coronel Pérez de los Cobos, el comissari Ferran López, i si cita a declarar com a testimoni el comandant de la Guàrdia Civil Mariano Martínez, tal i com ha demanat Melero.