Coronavirus i Mobile: exageració o prudència? Així ho veu la comunitat de subscriptors de l’ARA

L'impacte del coronavirus sobre el Mobile World Congress ha anat creixent al llarg de l’última setmana i ha generat un gran debat, entre els que ho veuen una exageració i els partidaris de la prudència, a la comunitat de subscriptors de l’ARA.

Les primeres baixes, com la de LG el dimecres 5 de febrer, van generar pocs comentaris, i durant aquells dies la mort del doctor xinès que havia alertat del virus i l’intent de la Xina de contenir la indignació van ser el centre d’atenció:

Carles P: “El règim xinès hauria de ser condemnat per la comunitat internacional per la seva deixadesa i incompetència. La salut de les persones és més important que la reputació”

A finals de setmana, amb l’acumulació de cancel·lacions, es van multiplicar les veus que ho consideraven una exageració, i articles en aquesta línia com el de Josep Ramoneda i el de Sebastià Alzamora van ser aplaudits pels lectors:

rogerdelluria: “Si se suspèn el MWC a Barcelona suposo que, amb la mateixa lògica de la precaució, se suspendran tots els congressos internacionals de qualsevol temàtica a tot el món, no? A Barcelona no s'ha declarat ni un sol cas de coronavirus i, per tant, és de les ciutats més segures per fer-hi congressos”

Maria Cinta Comet Segú: “I tant que és una exageració. No venir al MWC per si de cas, i seguir movent-nos en un món globalitzat al màxim, esdevé un pèl ridícul, que és ben diferent de ser o fer accions preventives”

Les baixes d’empreses com Ericsson van generar crítiques de lectors que consideraven que la marca tenia poques novetats per presentar al Mobile World Congress i havia aprofitat el coronavirus com a excusa:

Mesdelmateix: “Aquests que no venen és perquè no tenen cap novetat!”

Joseph Red: “Si ets una empresa potent en l'àmbit mundial, tu no deixes d'anar a una fira d'aquesta envergadura només per la possibilitat no segura d'un virus. Això si realment vols fer negoci. Tret que no tinguis material per competir i l'excusa del virus et sigui una bona excusa per amagar la falta de models nous i idees noves”

Irene Vall Sala: “M'ensumo que no volen enfrontar-se a equips de primera divisió per por de perdre, i aquest virus els ha anat com anell al dit”

Mesdelmateix: “De voltar voltaran, a altres llocs! No venen perquè a Las Vegas ja van exposar el que tenien, i estan a zero idees!”