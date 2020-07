260x366 Les respostes a 100 preguntes sobre el càncer, amb l'ARA Les respostes a 100 preguntes sobre el càncer, amb l'ARA

Quants tipus de càncer hi ha? Quan s’origina aquesta malaltia? Què passa exactament dins una cèl·lula cancerosa? En què consisteix la quimioteràpia? I les noves teràpies dirigides? Hi ha remeis naturals per lluitar contra el càncer? Afecta tothom de la mateixa manera? Quan es pot dir que un càncer s’ha curat? Són només alguns dels dubtes que troben resposta a 100 preguntes sobre el càncer, un llibre que té per objectiu posar llum sobre una malaltia que, malgrat ser una de les més greus i més esteses actualment, és encara una gran desconeguda per una bona part de la població. A partir de diumenge, els lectors de l'ARA el podran aconseguir per 14,90 euros.

El llibre, publicat per Cossetània Edicions, està signat per dos destacats divulgadors científics catalans: Daniel Closa i Salvador Macip. Closa, doctor en biologia i investigador del CSIC, dirigeix un grup de recerca sobre malalties pancreàtiques a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona i és autor d'obres de divulgació científica com Blocs de ciència, 100 enigmes que la ciència (encara) no ha resolt i 100 curiositats de la medicina. També ha escrit obres de ficció com Setembre de passió, El secret de l'almogàver i Tots som parents, que el 1994 va guanyar el Premi de Novel·la Científica.

Macip, per la seva banda, és doctor en genètica molecular i fisiologia humana. Durant nou anys va treballar a l'Hospital Mount Sinai de Nova York i des del 2008 dirigeix un laboratori de la Universitat de Leicester, al Regne Unit, dedicat a la investigació sobre el càncer i l'envelliment cel·lular. A més, com a escriptor ha produït una extensa obra de novel·les, contes, llibres infantils i juvenils i de ciència, que li han permès guanyar premis com el Joaquim Ruyra, el Carlemany i el Premi Europeu de Divulgació Científica. També és col·laborador habitual de mitjans de comunicació, entre els quals hi ha l'ARA.

A 100 preguntes sobre el càncer, tots dos intenten aclarir els mites i assenyalar les realitats sobre una malaltia que, a Catalunya, afecta un de cada dos homes i una de cada tres dones al llarg de la vida. Els malalts i els seus familiars hi trobaran resposta als dubtes que els puguin sorgir, però el llibre també s'adreça a qualsevol persona que senti curiositat per comprendre millor un dels enigmes biològics més complexos i fascinants que hi ha i saber com ha anat evolucionant el coneixement sobre el càncer des de les primeres descripcions històriques fins als tractaments més avançats. El centenar de preguntes apareixen ordenades per capítols, que aborden aspectes com les característiques més generals de la malaltia, els principals tipus de càncer, els factors de risc, els tractaments i les mesures de prevenció, entre més aspectes.

El llibre es podrà obtenir amb l'ARA a través de dues vies: al quiosc, entre el 15 i el 21 de juliol, presentant el cupó que apareixerà aquells dies a la contraportada del diari (o, en el cas dels subscriptors digitals, el que trobaran a l'Espai del Subscriptor), i a la web, a través d'aquest enllaç, des d'aquest diumenge fins al 26 de juliol.