L'ABC ja reconeix que hi ha repressió a Catalunya L'ABC ja reconeix que hi ha repressió a Catalunya

¿Un diari de Madrid parlant de repressió? L’afirmació és llaminera, però té trampa: l’'Abc' creu que hi ha repressió a Catalunya per part de la Generalitat. Què ha fet el Govern? ¿Ha enviat milers de policies a agredir porra en mà un moviment pacífic? No. ¿Ha enviat a la presó o a l’exili dirigents de l’oposició? Tampoc. Però això per a l’'Abc' no és repressió, és estat de dret. Repressió, segons el rotatiu, és que els Mossos d’Esquadra identifiquessin 14 persones que retiraven llaços grocs.

Els identificats (atribut que vol dir que se’ls va demanar el DNI, un trauma que no podran oblidar mai) duien pals i el que l''Abc' defineix com a “estris per tallar llaços grocs”, com si hi hagués cúters i ganivets dissenyats per a això i no poguessin usar-se per fer mal a algú. Els talladors de llaços, per cert, també duien mapes de la zona, l’eina perillosa que va servir per acusar de terrorisme l’activista Tamara Carrasco. No cal que busquin a l’hemeroteca per comprovar que en aquell cas el diari no parlava de repressió.

“El Govern ha iniciat la caça de bruixes contra els catalans no independentistes”, denuncia l’'Abc' a l’editorial. Tenint en compte que ho diu després de 14 identificacions, o bé hi ha pocs catalans no independentistes (estadísticament dubtós) o algú té ganes de seguir atiant l’odi cap al Procés.

Paulo Coelho, desemmascarat

Si en alguna cosa es podrien posar d’acord independentistes ¡ no independentistes és a recelar de Paulo Coelho, un supervendes que queda desemmascarat en una entrevista a 'XLSemanal', el dominical de l’'Abc' i altres diaris del grup Vocento. Coelho s’enfada, s’enfronta a la periodista, es contradiu i demostra en poques frases el que hom conclou quan llegeix alguns dels seus llibres: que és un venedor de fum.