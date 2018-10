L'ARA guanya el premi ÑH al mitjà digital més ben dissenyat de l'any

L'Ara.cat ha estat distingit com el mitjà digital més ben dissenyat en els premis ÑH 2018, en què competeixen publicacions d'Espanya, Portugal i l'Amèrica Llatina. Els guanyadors dels guardons, organitzats per les divisions espanyola i sud-americana de la Society for News Design (SND), s'han anunciat aquest divendres des de Buenos Aires, on s'ha reunit el jurat.

El premi al diari d'àmbit estatal més ben dissenyat de l'any s'ha adjudicat al portuguès 'Público', mentre que el 'Jornal de Notícias', del mateix país, s'ha imposat en la categoria de diari o setmanari local. També ha viatjat cap a Portugal el guardó a la millor publicació esportiva, que ha estat per a 'O Jogo', mentre que el brasiler 'Extra' ha sigut distingit com a millor diari popular. En l'apartat de revistes ha guanyat 'Man on the Moon', nascuda fa tot just vuit mesos.

El jurat ha anunciat també els finalistes d'aquestes mateixes categories, en què destaca la presència d''Elnacional.cat' en l'àmbit dels mitjans digitals. 'El Mundo' i el peruà 'El Comercio' han obtingut aquest reconeixement en la categoria de diaris estatals, el basc 'El Correo' com a diari local i la revista esportiva 'Líbero' en l'apartat de revistes.

Durant els propers dies està previst que s'anunciïn els guanyadors de les medalles d'or, plata i bronze en les categories més específiques (una cinquantena llarga) i els premis especials del jurat, format per 28 professionals i acadèmics de l'àmbit del disseny de diversos països, entre els quals hi ha el dissenyador de l'ARA Ricard Marfà. En aquesta edició dels premis s'hi han presentat 2.318 treballs publicats per 113 mitjans de 12 països, un volum que, segons l'organització, supera el de les últimes edicions.

Durant els últims anys l'ARA ha rebut moltes distincions als premis ÑH. El 2012 va ser considerat el diari més ben dissenyat dels que tenen una tirada d'entre 15.000 i 50.000 exemplars, i també va es va distingir el suplement especial dedicat a Josep Ferrater Mora. L'any següent van ser distingits amb premis de bronze un número del 'Play', dues portades d'aquest suplement i una de l''Emprenem'. El 2014 l'ARA va ser considerat el segon diari d'entre 15.000 i 50.000 exemplars amb més bon disseny, i va rebre encara quatre premis més: pels interactius 'Tres anys de periodisme' i 'Consulta, atur, espionatge', per una portada del 'Play' i pel suplement especial de Sant Jordi.

L'any 2015, novament, aquest diari va rebre cinc guardons, entre els quals el de la millor web de fins a tres milions d'usuaris únics mensuals. Els interactius 'Tots els gols de Leo Messi' i 'Què passa a Catalunya' van rebre medalles d'or en diferents categories, mentre que el 'Recomanador de Sant Jordi' i la portada de la web van ser premiats amb dos bronzes. Els interactius van merèixer tres premis més l'any següent: 'Per què Catalunya crema?' i 'Grècia: viatge a la presó a cel obert dels refugiats' van rebre medalles de plata, i 'Noms de nadó per a pares indecisos', la de bronze. Finalment, el 2017 una portada del diari va obtenir una plata, igual que la portada de l'apartat d'interactius. Dos d'aquests especials digitals, 'Catalunya, radar a radar' i 'Atemptats a Catalunya', van guanyar dos bronzes.