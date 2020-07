260x493 L'ARA ofereix quatre guies per fer turisme sense sortir de Catalunya L'ARA ofereix quatre guies per fer turisme sense sortir de Catalunya

El turisme de proximitat s'imposarà aquest estiu, a conseqüència de la pandèmia de covid-19. Per als que encara no tinguin clar què faran durant les vacances, l'ARA ofereix quatre guies amb propostes de quilòmetre zero per descobrir diverses zones de Catalunya. Es tracta de quatre llibres publicats per Cossetània Edicions que es podran aconseguir amb l'ARA entre aquest dissabte i el diumenge de la setmana que ve, 12 de juliol.

A tocar del cel: 50 ermites i santuaris de muntanya de Catalunya , obra de Jordi Bastart, proposa una vintena de rutes per fer a peu o en cotxe que porten fins a ermites i santuaris d'arreu del país, des de l'Alta Ribagorça fins al Baix Camp o Osona. A més, el capítol final convida a descobrir 30 ermites més, classificades per comarques. Aquest llibre es vendrà per 15,50 euros.

Per la seva banda, a 50 escapades en família a indrets naturals prop de Barcelona, de Josep Mauri Portolès, s'hi poden trobar itineraris fàcils i accessibles per indrets d'especial interès paisatgístic i ecològic de l'entorn de la capital catalana, com ara salts d'aigua, cims, arbres monumentals, miradors o zones humides. El preu d'aquest volum és de 15,90 euros.

També centrat en l'entorn de Barcelona, Excursions a peu per la serra de Collserola recull 15 itineraris per aquesta zona muntanyosa, des de les rutes més clàssiques fins a altres de poc conegudes, i per a tots els gustos i nivells. L'autor de la guia és Rafa López Martín.

Finalment, a Excursions a peu per la Costa Brava, Sergi Lara fa una selecció de 15 rutes que ressegueixen aquest tram de la costa catalana, passant per poblacions com Portbou, Llançà, Pals o Sant Feliu de Guíxols. Tant aquesta guia com l'anterior es podran aconseguir per 9,95 euros.

Els quatre llibres es podran adquirir individualment al quiosc, presentant el cupó situat a la contraportada del diari. Els subscriptors digitals poden descarregar el cupó des de l'Espai del Subscriptor. Les quatre guies també estan disponibles, fins al mateix 12 de juliol, en aquest enllaç.