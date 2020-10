L’ARA reforça l’àrea d’investigació i grans reportatges

A mesura que els nous temps comporten un clima de confusió creixent es fa més necessari que mai comptar amb un periodisme que sàpiga interpretar les claus d’un món canviant, més enllà del seguiment en temps real de les notícies. És per això que l’ARA fa un nou pas en l’evolució del seu model i accentua el compromís amb la investigació i els reportatges de fons amb la creació d’un equip que se centrarà en aquest periodisme reposat, capaç de marcar agenda pròpia i d’il·luminar temes que la voràgine de l’actualitat pot deixar en l’ombra.

“Avui més que mai fem una aposta pel periodisme útil, el de proximitat, que alhora té una mirada global”, explica Esther Vera, directora de l’ARA. “Periodisme que beu tant del millor del periodisme clàssic com de la innovació més audaç. És a dir, periodisme clàssic amb noves eines. I, per tal de donar un impuls més a la qualitat del diari, reforcem l’aposta pels temes propis, els reportatges d’investigació, les informacions de llarg recorregut. El nostre equip d’investigació compta ara amb quatre reporters de primer nivell, que tenen en una magnífica redacció els col·laboradors imprescindibles”.

Els quatre periodistes que encapçalen aquest projecte són firmes ben conegudes de la casa. Albert Llimós ha liderat fins ara el projecte de periodisme d’investigació del diari i és responsable, per exemple, d’haver destapat alguns dels reportatges sobre abusos sexuals, com els que han afectat el cupaire Quim Arrufat o també el cas de Carles Garcias -el cap de gabinet de l’exconseller d’ERC Alfred Bosch-, escrit en aquest cas amb col·laboració del gruix de la secció de Política. Un altre dels integrants de l’equip és Toni Padilla, que deixa de ser cap d’Esports -tot i que hi seguirà publicant amb assiduïtat- per centrar-se en aquesta línia de reportatges en profunditat. Escriurà fonamentalment -però no només- sobre disciplines esportives i les històries que amaguen al darrere. La seva sèrie estival sobre viatges publicada el 2018, per exemple, és una mostra de com fer confluir història, periodisme i mirada sobre la naturalesa humana.

Àlex Font Manté, que havia sigut cap d’Economia de l’ARA i actualment exerceix com a corresponsal econòmic, ingressa a l’equip per centrar-se en una àrea tradicionalment opaca als mitjans i que l’ARA ha volgut acostar al lector corrent. El diari, en aquest camp, ha destacat per explicar la guerra econòmica de l’Estat a Catalunya després de l’1-O o per l’exclusiva de la fusió entre CaixaBank i Bankia. L’equip es completa amb Mònica Bernabé, que deixa també les responsabilitats com a cap d’Internacional per centrar-se en el seu vessant de reportera. Veterana corresponsal -des de l’Afganistan fins a Roma-, ha firmat grans reportatges a l’ARA des de Veneçuela, l’Afganistan, la República Democràtica del Congo i l’Iran. I, amb la pandèmia, va ser una de les periodistes que van aixecar crònica, des de primeríssima fila, de l’impacte del coronavirus a la nostra societat.

Un equip transversal

Però, més enllà dels quatre noms formalment assignats a l’equip, des de la direcció es vol trenar tota la redacció en aquest esforç pels temes propis i de valor afegit, de manera que aquesta àrea treballarà de manera coordinada amb les diferents seccions del diari. De fet, la majoria de grans investigacions de l’ARA han sigut resultat d’un equip transversal, en el qual no només han participat periodistes escrits, sinó també fotògrafs, grafistes, analistes de dades o informàtics que ho han transformat tot plegat en algun dels premiats interactius de la casa. Els canvis suposen la confirmació del model de dossiers i temes propis que s’ha deixat veure ja especialment en les edicions del cap de setmana.

Aquesta reorganització provoca, a més, canvis en dues seccions. El periodista Xavi Hernández és el nou cap d’Esports, mentre que la secció d’Internacional està coordinada per Francesc Millan.

“L’ARA s’ha caracteritzat aquests anys per posar el periodisme per davant, pel rigor i per la independència”, reflexiona Vera. “Els canvis a la redacció ens ajudaran a mantenir i aprofundir aquesta defensa del periodisme lliure i rigorós, ben escrit i compromès amb la societat i amb els nostres temps. Periodisme per al progrés del país i per a un món canviant i en circumstàncies complexes”. El reforç de la redacció arriba l’any que l’ARA celebra el desè aniversari i anirà acompanyat de millores als canals digitals i algunes novetats més que es presentaran les pròximes setmanes, sempre amb l’objectiu d’acompanyar i servir els lectors. “L’ARA sempre ha entès que la informació de qualitat mai no pot ser gratuïta si vol ser lliure: només treballant per als nostres lectors i amb el seu suport podíem aspirar a ser un diari lliure i rigorós”, conclou Vera.