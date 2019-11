L''Abc' excita la catalanofòbia amb prebendes fantasma

260x366 portada abc 26/09/2019 portada abc 26/09/2019

El Constitucional és un mur de formigó contra el qual s'han estavellat una bona col·lecció d'iniciatives legislatives catalanes. Resulta, però, que el Codi Civil de Catalunya ha aconseguit travessar aquest filtre implacable. Rajoy va presentar un recurs però set dels dotze magistrats l'han tombat. L' Abc ho troba escandalós i titula: "Les prebendes a Catalunya parteixen en dos el Constitucional". Una prebenda és un benefici "concedit de manera arbitrària". És un terme despectiu que es fa servir en aquesta primera pàgina per excitar la catalanofòbia – one more time– tot i que no s'ajusta per res al que ha passat: Catalunya s'ha dotat d'un Codi Civil i una majoria de jutges al tribunal no hi veuen conflicte constitucional en una sèrie d'articles que versen sobre els contractes de permutes i similars. Ui, sí, prebendíssimes.

En el cor d'aquesta peça hi batega una incoherència flagrant, a més. Denuncien que s'ha trencat l'habitual unanimitat... però acusen a la majoria de fer-ho! L'article és involuntàriament divertit pel maniqueisme de traç gruixut. Quan es parla de la minoria discrepant es diu que els magistrats són "de prestigi", mentre que els altres són "de clar perfil progressista". Sense proves, ja han deixat caure que el criteri polític s'ha imposat al jurídic.

Faig una cerca sobre les vegades que el diari ha considerat que s'estava pressionant el tribunal. Els resultats: "CiU pressiona el Constitucional", "Montilla pressiona el Constitucional...", "Dotze diaris catalans pressionen el TC...", "Zapatero pressiona el TC". Ja es veu, oi? Els únics que pressionen el Constitucional, per al diari, són socialistes i/o catalans. O sigui, els enemics d'Espanya. Però que l' Abc li dediqui una portada... ¿no és pressionar-lo, tal com consideraven fa deu anys que pressionaven els diaris catalans amb el seu editorial? ¿O com va, això?