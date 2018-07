Aleix Parisé torna (del tot) a RAC1

La marxa del cap d’Esports de RAC1, Raül Llimós, i l’entrada del seu substitut Eduard de Batlle, comportarà alguns canvis de cara a la temporada que ve. Segons ha pogut saber l’ARA en exclusiva, Aleix Parisé tornarà a l’emissora de Godó per assumir la presentació del programa ‘Primer toc’, a dos quarts de tres de la tarda. El periodista, un veterà dels esports a RAC1, va passar la major part de l’any passat a la televisió del mateix grup, 8TV, presentant la tertúlia esportiva ‘Fora de joc’, a les vuit del vespre. El programa, però, va caure de la graella quan a l’abril es va posar en marxa l’espai ‘La nit a 8TV’, que va desplaçar Jordi Armenteras i el seu ‘8 al dia’ a la franja que fins aleshores ocupava Parisé.

La tornada de Parisé, en tot cas, és relativa, en el sentit que no va desvincular-se del tot de la ràdio ja que seguia formant part de les transmissions esportives del Barça, liderades per Joan Maria Pou. Una de les condicions del periodista per provar l’aventura televisiva era, de fet, tenir carta de tornada assegurada a l’emissora si el ‘Fora de joc’ no acabava de funcionar.

Un altre dels canvis que prepara l’emissora per a la nova temporada és fixar un programa d’esports per a les tardes de dissabte (en comptes de la fórmula d’ara, amb la qual només hi havia programa si jugaven el Barça, l’Espanyol o el Girona). Això obligarà a pensar un altre nom per al programa ‘Superdiumenge’, ja que es vol que tant l’espai de dissabte com el de diumenge tinguin el mateix nom (la qual cosa afavoreix obtenir unes millors dades quan l’Estudi General de Mitjans fa les enquestes per mesurar les audiències de les ràdios).

La marxa de Llimós comporta també la fi del programa ‘Ultraesports’, que es dedicava als esports de muntanya i aventura. Els continguts relacionats amb aquestes disciplines no quedaran orfes, ja que s’integraran en el programa esportiu dels caps de setmana.

Novetat a l’estiu del ‘Via lliure’

Com la seva rival Catalunya Ràdio, RAC1 també acaba temporada regular aquest diumenge. La novetat més destacada de la programació d’estiu és la designació de Maria Cusó com a presentadora del ‘Via lliure’. Serà el seu primer cop com a presentadora titular i, entre els col·laboradors que l’acompanyaran, destaca el dibuixant (i estrella de Twitter) Manuel Bartual.

De dilluns a divendres, ‘El món a RAC1’ estarà conduït per Joan Lluís Garcia, i Xavi Rocamora assumirà les tardes, de 4 a 7.