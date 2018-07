Alemanya guanya el Mundial (al millor titular del campionat)

D'acord: ja sabem que el guanyador del Mundial va ser França. Però aquests dies hi havia una altra competició en joc. Concretament, la del titular més passat de voltes. Com, per exemple, el que va publicar ahir 'El Mundo': "El VAR que ha marcat el Mundial va ser patentat per un enginyer espanyol que treballava en una empresa fundada per Mario Conde". Sort que es tracta d'un diari no nacionalista. Hi ha hagut temps per a l'humor, com quan jugava la selecció iraniana i 'Mundo Deportivo' obria portada amb "Irán a saco". La creativitat a vegades és una mica indigesta, com al veneçolà 'Meridiano', que quan jugaven Espanya i Portugal va titular: "Duel entre ibèrics: paella versus bacallà". El brasiler 'Record', el dia abans del Brasil-Bèlgica, col·locava amb Photoshop un nas de pallasso damunt l'estampa de Neymar i li deia "Posa't seriós". L'endemà, coneguda la derrota, 'Mundo Deportivo' titulava "Neymal". Vaja, que gaire seriós no es devia posar.

Però, per a aquest vostre esforçat pareumaquinista, el titular del Mundial és el que va publicar 'La Nueva España', davant de l'eliminació germànica: "La pitjor Alemanya des de Hitler". Home, d'acord que era el seu pitjor fracàs des de 1938, però expressat així sembla que el seu pecat sigui equiparable als crims del nazisme.

De totes maneres, ningú ha superat el llistó històric marcat en l'edició anterior del Mundial pel diari colombià 'Hoy', del departament de Magdalena. La selecció va perdre contra el Brasil, en un partit en què l'àrbitre, el madrileny Carlos Velasco Carballo, va permetre més joc dur del que els colombians van trobar adequat. El rotatiu va sintetitzar concisament i en una sola frase aquest contrast d'apreciacions amb tota la passió que genera el noble esport del futbol, amb el sereníssim titular: "Árbitro español, ¡hijo de la gran puta madre que te parió!" Així, sense acritud.