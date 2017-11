Amazon investiga el protagonista de 'Transparent' per una acusació d'assetjament sexual

Jeffrey Tambor, protagonista de la sèrie 'Transparent', està sent investigant per Amazon, companyia que emet la ficció, per un presumpte cas d'assetjament sexual. La seva antiga assistent, Van Barnes, va assegurar a través d'una publicació privada al seu perfil de Facebook que Tambor va tenir una actitud inadequada amb ella. Amazon ha confirmat a la publicació Deadline que hi ha una investigació en curs per esclarir la veracitat de l'acusació.

"Rebutjo i nego de forma vehement qualsevol insinuació o acusació que jo hagi mantingut alguna vegada un comportament inadequat cap a aquesta persona o qualsevol altra amb qui hagi treballat. Estic consternat i angoixat per aquesta acusació infundada", ha assegurat Tambor en fer-se pública la denúncia de Van Barnes.

Seguint els procediments habituals de la companyia, Amazon s'està entrevistant amb tots els membres de l'equip de 'Transparent', inclòs Tambor. La creadora de la sèrie, Jill Soloway, ha emès un comunicat en què diu que "qualsevol cosa que disminueixi el nivell de respecte, seguretat i inclusió que defineix el nostre lloc de feina és contrari als nostres principis. Estem cooperant amb la investigació".

La investigació sobre Tambor arriba poques setmanes després que Roy Price, director d'Amazon Studios, presentés la seva dimissió arran de l'acusació per assetjament sexual presentada per la productora Isa Dick Hackett ( 'The man in the high castle').

Transparent és una de les sèries amb més èxit de crítica del servei per 'streaming' d'Amazon, i el seu protagonista, que interpreta una dona transgènere, ha estat premiat dues vegades amb un Emmy pel seu paper a la ficció.