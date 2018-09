Amics dins la pantalla, enemics a fora

Una de les últimes sèries d’antologia de Ryan Murphy, ‘Feud’, se centrava en l’enemistat entre dues dames del Hollywood clàssic, Joan Crawford i Bette Davis. Murphy tenia planejat dedicar la següent temporada al príncep Carles i Lady Di, però a l’agost va anunciar que deixa la idea al congelador. Si el creador busca inspiració per a la nova entrega, pot fer arqueologia de la televisió, plena de disputes entre actors que davant la càmera eren amics però al seu darrere no s’aguantaven

‘The good wife’

A la pantalla, els seus personatges, Alicia Florrick i Kalinda Sharma, eren amigues i aliades, però en la vida real la relació entre Julianna Margulies i Archie Panjabi era força més freda. La distància entre elles dues es va fer evident: van deixar de compartir escenes o només apareixien parlant per telèfon per evitar rodar juntes. Margulies tenia les de guanyar -ella era productora de la sèrie- i Panjabi va deixar la sèrie després del final de la sisena temporada.

Les actrius no van coincidir ni per l’última escena conjunta dels seus personatges, en la qual l’Alicia i la Kalinda es trobaven en un bar per dir-se adeu. Van rodar-la per separat i el muntatge i els efectes especials van fer la resta de la feina. Quan els periodistes van preguntar a Margulies per què havien rodat l’escena per separat ella va assegurar que havien tingut problemes d’agenda i que Panjabi tenia compromisos amb l’altra sèrie en què participava, The Fall. La seva companya la va desmentir amb un tuit contundent: “En aquell moment The Fall no estava en fase de producció i jo era a Nova York a punt per rodar”.

‘El príncep de Bel Air’

El príncep de Bel Air va ajudar a definir la televisió dels 90 i va convertir Will Smith en una estrella. Però les riallades que provocava als espectadors no es vivien darrere la pantalla: a finals de la tercera temporada, Janet Hubert, la tieta Vivian, va ser acomiadada i el personatge va canviar de cara sense donar cap mena d’explicació. Hi havia una raó potent per a l’intercanvi de cromos: Hubert i Smith no se suportaven. Després de marxar, l’actriu va acusar públicament Smith de canviar els guions de la sèrie perquè totes les trames giressin al seu voltant i el va definir com “un egocèntric que no ha madurat”. Smith va contraatacar i va assegurar que hi havia una bona part de gelosia. “Una vegada va dir: «Porto deu anys en el negoci i arriba aquest mocós i li donen una sèrie»”, va explicar.

El conflicte entre ells dos no està ni de bon tros enterrat. Fa dos anys, quan Smith demanava boicotejar els Oscars per la falta de diversitat, Hubert va fer servir les xarxes socials per recordar-li que ell no havia donat la cara pels seus companys de repartiment quan van demanar un augment de sou.

‘Glee’

Fer-se conegut quan tens vint-i-pocs anys no és fàcil d’assimilar, i precisament això és el que els va passar als protagonistes de Glee. El seu creador, Ryan Murphy, ha reconegut que el rodatge de la sèrie va estar ple de dificultats, principalment per la joventut del càsting i el fenomen que es va generar al voltant dels actors. Dues de les actrius que es van enemistar van ser Lea Michele (Rachel Berry) i Naya Rivera (Santana Lopez). Tot i que la primera mai s’ha volgut pronunciar, la segona va aprofitar la seva autobiografia per treure els draps bruts. “A mesura que la sèrie progressava la nostra amistat es va deteriorar, especialment quan la Santana va passar de ser un personatge secundari a tenir més trames i més temps de pantalla. Crec que a la Rachel -vull dir, a la Lea- no li agradava compartir el focus d’atenció”, escriu Rivera, que assegura que durant part de la sisena temporada Michele no li parlava.

‘Las chicas de oro’

Una de les frases més conegudes de la sintonia de Las chicas de oro és “Gràcies per ser una amiga”, però aquesta gratitud desapareixia quan s’apagaven els focus. Bea Arthur, que interpretava la Dorothy, no aguantava Betty White, que feia de Rose. “No em tenia gaire estima. A vegades em considerava un gra al cul per la meva actitud positiva. Si jo estava contenta, ella estava furiosa”, va dir White en una entrevista amb Village Voice.

De fet, Arthur ha sigut definida com una persona complicada fins i tot pel seu fill, el també actor Matthew Saks.

Entre altres coses, detestava tant portar sabates que una clàusula del seu contracte especificava que podia anar descalça pel set, sempre que es comprometés a no denunciar els productors si es feia una ferida. Tampoc li agradava que, entre escena i escena, White s’acostés al públic que assistia al rodatge; ella preferia retirar-se i mantenir el personatge.

Els egos també van tenir un paper important en el conflicte: segons va explicar Rue McClanahan (Blanche) a les seves memòries, Arthur es va enfadar quan l’any 1986 White es va convertir en la primera membre del repartiment després de guanyar un Emmy com a millor protagonista. Arthur, una de les actrius amb més nominacions als premis de l’Acadèmia (només superada per Julia Louis-Dreyfus i Mary Tylor Moore), el va guanyar dos anys després.

‘Anatomía de Grey’

Amb més d’una dècada en antena, Anatomía de Grey ha sigut escenari de múltiples drames davant i darrere de la càmera. Un dels més sonats va ser el que va provocar l’acomiadament d’Isaiah Washington, el doctor Preston Burke. Durant la tercera temporada va transcendir que Washington havia tingut un enfrontament amb T.R. Knight, que interpretava l’intern George O’Malley, i que havia utilitzat la paraula faggot (marica) per dirigir-se a ell. Arran de la polèmica, Knight va sortir públicament de l’armari i Washington es va disculpar amb un comunicat. Semblava que la història estava enterrada, però va ressorgir durant la celebració dels Globus d’Or, quan Washington va assegurar a la premsa que mai havia utilitzat la paraula per dirigir-se a Knight, tot i que l’afectat havia confirmat la història al programa d’Ellen DeGeneres. “No, mai li he dit marica a T.R. Knight, això no ha passat mai”, va explicar als periodistes al backstage dels premis. El fet que l’actor tornés a pronunciar la paraula va ser suficient perquè el fessin fora de la sèrie, una decisió que ell es va prendre molt malament.

‘Mujeres desesperadas’

En un grup no tothom pot caure igual de bé. Això és el que li va passar a Teri Hatcher durant les vuit temporades que va durar Mujeres desesperadas, sèrie en què es va enemistar amb les seves companyes de repartiment. Quan es va estrenar la comèdia Hatcher n’era l’estrella principal, però a poc a poc Eva Longoria, Marcia Cross, Felicity Huffman i Nicole Sheridan van començar a destacar. Les diferències entre elles es van fer notar en diverses ocasions. L’any 2005 les actrius van ser portada de Vanity Fair,però la sessió de fotos no va ser tranquil·la, tal com va explicar la revista en un article interior. Un representant de la cadena ABC va vigilar tota la sessió per assegurar-se que es complien una sèrie de requisits, com que Hatcher no estigués al centre de cap de les fotos i que no fos la primera a triar vestuari. Quan la sèrie va arribar a l’última temporada, les actrius es van unir per regalar un set de maletes a l’equip tècnic. A la targeta d’agraïment pels anys de feina conjunta hi apareixien els noms de totes menys una, Teri Hatcher.

‘Star Trek’

Van compartir durant anys la nau Enterprise, però la seva relació no va ser fàcil. Leonard Nimoy i William Shatner van formar part de l’ Star Trek original; el primer interpretava el personatge de Spock i el segon donava vida al capità Kirk. El conflicte va estar present des de l’inici de la sèrie perquè Shatner, que té fama d’actor complicat, no volia que Spock es convertís en l’heroi de la sèrie. “Li preocupava que el Kirk semblés, per comparació, poc intel·ligent. I llavors les línies i els diàlegs que per lògica havien de ser de l’Spock van acabar sent del Kirk”, lamentava en una entrevista Nimoy. Shatner va reconèixer l’atac de gelosia a les seves memòries: “Tot bon actor té ego. Jo havia de ser l’estrella de la sèrie, però el Leonard rebia més atenció que jo. Això em molestava”.

‘Gossip girl’

Gossip girl va ser la sèrie adolescent del nou mil·leni; s’hi barrejava glamur, Nova York i una relació amor-odi entre una rossa i una morena, la Serena i la Blair. Hi havia molts números perquè l’enemistat de la pantalla saltés darrere la càmera, però no va ser així. En canvi, sí que va haver-hi conflicte entre la morena Leighton Meester (la Blair) i una altra de les rosses de la sèrie, Taylor Momsen, que interpretava la Jenny, la germana petita del Dan, que de la nit al dia deixava la seva innocència per abraçar una imatge gòtica ultrasexualitzada. El canvi d’estètica estava relacionat amb la carrera musical que tot just començava Momsen i que va provocar l’enemistat amb Meester, també aspirant a cantant. Durant la tercera temporada, els responsables de la sèrie van incloure dues cançons de Meester a la banda sonora i Momsen es va encendre d’indignacó. La cadena, la CW, va emetre un comunicat que deia: “La sèrie donarà suport a la Taylor i la seva música quan sigui el moment adequat, però la seva música encara no està a punt”. Momsen va deixar d’aparèixer a la sèrie a partir de la cinquena temporada a causa del comportament “erràtic” al set.

‘Expedient X’

Mulder i Scully van ser, i continuen sent, una parella icònica de la televisió. Tot i la química que tenen en pantalla, durant molt temps Gillian Anderson i David Duchovny no s’aguantaven. “Va haver-hi èpoques que ens odiàvem, però odi potser és una paraula massa forta. No ens vam parlar durant llargs períodes de temps. Era intens i tots dos podíem ser un gra al cul per a l’altre moltes vegades”, ha confessat Anderson. El seu company admet que van tenir una relació molt difícil durant els anys que la seva fama va esclatar: “Va haver-hi èpoques que ens tornàvem bojos. Ella era insuportable o jo era insuportable, o tots dos érem insuportables”.

Duchovny recorda que durant la primera temporada Chris Carter, el creador de la sèrie, els va recomanar anar a veure algú per millorar la seva relació, perquè creia que quan sortien en pantalla semblava que estiguessin avorrits o enfadats.

Tots dos reconeixen que les llargues jornades de rodatge -podien arribar a treballar durant 16 hores-, la seva joventut (ella tenia 24 anys i fama de ser rebel) i les diferències salarials (Anderson va trigar tres temporades a cobrar el mateix que el seu company) van contribuir a fer que no fossin els millors amics del món durant els primers anys. De fet, la bretxa salarial hi va ser durant l’emissió de la sèrie original però també durant el revival, ja que quan la cadena va contactar amb l’actriu per reprendre el paper de Scully li va oferir un salari força inferior al de Duchovny. Tot i les tibantors del passat, després d’onze temporades i dues pel·lícules la relació ha millorat força i, de fet, el 2015 Anderson va acompanyar Duchovny dalt de l’escenari durant un dels concerts de presentació del seu primer disc.