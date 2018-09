Antena 3 intenta resoldre un crim del passat

Fa sis anys una jove basca, l’Anne, va desaparèixer sense deixar rastre. Immediatament totes les mirades es van girar cap al seu nòvio, el Jon. Tot i que la investigació del cas no va permetre trobar cap prova que l’incriminés, la pressió social contra ell era tan forta que va decidir fugir. Des de llavors ha viscut a París, on ha treballat com a biòleg en un prestigiós laboratori. Però ara li acaben de comunicar que el seu pare ha mort. Ha arribat el moment de tornar a casa, de plantar cara a tots els que l’acusaven d’haver matat la seva nòvia i d’intentar aclarir, d’una vegada per totes, què va succeir fa sis anys i què li va passar a l’Anne.

Aquest és el punt de partida de 'Presunto culpable', la nova sèrie que Antena 3 estrena aquest dimarts a les 22.40 h. Miguel Ángel Muñoz hi interpreta el Jon, que tot just arribar al poble s’adonarà que els veïns no han oblidat per què va marxar i segueixen considerant-lo culpable. Ni tan sols la seva família no li farà costat, entre altres coses perquè la seva relació amb l’Anne (Alejandra Onieva) mai no havia estat ben vista, ja que les famílies dels dos estaven enfrontades: el Jon és fill dels Aristegui, una nissaga de classe alta i propietària de les drassanes del municipi, i la família de l’Anne, els Otxoa, en canvi, són gent humil, amb un pare (Josean Bengoetxea) que fa de pescador i una mare (Elvira Mínguez) que treballa precisament a les drassanes i que està profundament enemistada amb la mare del Jon (Susi Sánchez). A més, la germana del noi (Itziar Atienza) és l’alcaldessa del poble, i no li fa cap gràcia que la puguin relacionar amb un presumpte assassí.

Els únics suports del Jon, doncs, li arribaran d’un germà díscol que sembla amagar alguna cosa (Eduardo Rosa); d’un oncle que, malgrat tot, no està gens segur de la seva innocència (Tomás del Estal); d’una psicòloga que acaba d’arribar al poble i que, com ell, se sent desubicada (Irene Montalà); d’una germana de l’Anne amb qui tenia una relació molt pròxima (Carol Rovira), i d’una agent de l’Ertzaintza que era molt amiga seva però que ara l’haurà d’investigar (Teresa Hurtado).

La sèrie, produïda per Atresmedia i Boomerang TV i rodada majoritàriament en escenaris naturals del País Basc, evolucionarà paral·lelament en dos moments diferents: d’una banda, mostrarà com el retorn del Jon reobre velles ferides al poble i com ell intenta netejar el seu nom, i de l’altra, revelarà, a través de 'flash-backs', com era la relació entre ell i l’Anne i entre les dues famílies, i com es van desenvolupar els fets que van desembocar en la desaparició de la noia. 'Presunto culpable', que consta de 13 capítols, és la primera novetat que Antena 3 incorpora a la graella d’aquesta temporada.