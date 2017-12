Apple es disculpa pel "malentès" per l'alentiment dels iPhones

Apple va publicar aquest dijous a la seva web una carta dirigida als seus clients per demanar perdó pel "malentès" generat al voltant de l'alentiment dels iPhones i ha ofert descomptes als usuaris que vulguin canviar la bateria del seu telèfon. La setmana passada, la companyia havia reconegut que alenteix intencionadament els telèfons més antics quan s'hi descarrega una nova actualització del software, però va defensar que ho feia per allargar la bateria dels telèfons mòbils i evitar que es col·lapsessin.

Alguns clients van considerar insuficients aquestes explicacions, i només als Estats Units es van presentar fins a nou demandes col·lectives que acusaven Apple de frau, publicitat enganyosa i enriquiment il·lícit.

En el seu comunicat, l'empresa assegura que tot plegat és un "malentès" i es disculpa per haver "decebut" els seus clients, alhora que ofereix un important descompte als usuaris que vulguin canviar la bateria del mòbil. A partir de finals de gener, i fins al desembre del 2018, canviar la bateria d'un iPhone 6 o un model posterior costarà 50 dòlars menys, ja que el preu passarà de 79 a 29 dòlars.

Alguns usuaris denuncien des de fa temps que Apple alenteix de manera artificial els models més antics d'iPhone a través de les actualitzacions del seu sistema operatiu iOS, amb la voluntat d'incentivar la compra de nous models. Aquesta sospita va agafar força la setmana passada, quan un desenvolupador va demostrar amb dades que l'iPhone 6 anava més lent després de cada nova actualització.

En aquell moment, Apple va argumentar que aquest alentiment dels terminals era un mal menor per evitar que els mòbils amb bateries més antigues es bloquegessin després de l'actualització. Malgrat que això podia empitjorar l'experiència de l'usuari, la companyia assegurava que era menys molest això que no pas que el telèfon es col·lapsés contínuament.

A la carta d'aquest dijous, Apple reconeix que ha rebut queixes d'alguns usuaris que veien com els seus mòbils s'alentien després de la descàrrega de la nova versió d'iOS. En un primer moment, la companyia va atribuir-ho a dos factors: els petits errors de software que ja s'han solucionat i l'efecte "normal i temporal" que provoca la descàrrega de qualsevol nova actualització.

Ara, però, Apple assenyala una tercera raó: l'envelliment de les bateries dels iPhones 6 i 6S, especialment en aquells aparells que encara fan servir les originals. Per això, a banda dels descomptes en la compra de bateries noves, Apple ha anunciat que la pròxima actualització del sistema operatiu inclourà una eina que permetrà als usuaris conèixer l'estat de salut de la bateria del seu telèfon, per tal que decideixin si caldria canviar-la o no.

L'empresa s'ha compromès també a seguir buscant noves vies per millorar el rendiment dels seus iPhones i, sobretot, per evitar el "col·lapse sobtat" dels terminals que van envellint. "Som capaços de treballar en el que ens agrada gràcies a la vostra fe i el vostre suport i mai ho oblidarem ni ho donarem per descomptat", conclou la carta d'Apple als seus clients.

Aquest comunicat va arribar l'endemà que l'empresa fes públic l'increment de la retribució del seu màxim responsable, Tim Cook, que el 2017 ha cobrat 12,8 milions de dòlars, el doble que el 2016, gràcies als bons resultats obtinguts per la companyia.