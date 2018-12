Apple produirà històries animades de 'Peanuts'

Després d'anunciar els fitxatges de Reese Witherspoon i Jennifer Aniston, Apple segueix ampliant la cartera de productes de la seva futura plataforma de continguts per 'streaming', que començarà a funcionar el 2019. El gegant tecnològic ha anunciat que ha arribat a un acord amb DHX Media per crear sèries d'animació i especials protagonitzats per Snoopy, Charlie Brown i la resta dels personatges de 'Peanuts'. Oferir continguts infantils és una de les prioritats d'Apple, que fa poc també va signar un acord per crear un programa adreçat als nens amb Sesame Workshop, l'organització sense ànim de lucre coneguda per haver impulsat 'Barri Sèsam'.

Tot i que tradicionalment es vincula 'Peanuts' al públic infantil, els personatges creats Charles M. Schulz han protagonitzat molts especials d'animació que s'emeten anualment a la televisió nord-americana i que tenen molts seguidors entre els espectadors adults.