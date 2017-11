Apple compra la sèrie de Reese Witherspoon i Jennifer Aniston

Apple ha comprat els drets de la sèrie que preparen Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Les dues actrius, que seran protagonistes i productores executives de la ficció, van començar a treballar abans de l’estiu en aquest projecte, encara sense títol, que gira a l’entorn d’un programa matinal de televisió. Durant els últims mesos, la sèrie s’ha ofert a diverses cadenes i plataformes de televisió, i finalment Apple se l’ha quedat gràcies al compromís de rodar-ne dues temporades de deu capítols cadascuna.

La ficció, creada per l’exdirectiu de la HBO Michael Ellenberg i amb guió de Jay Carson ('House of cards'), és la segona incursió d’Apple en l’àmbit dels continguts, després que el mes passat anunciés que produiria un 'remake' de la sèrie dels anys 80 'Amazing Stories', que dirigia Steven Spielberg. A l’agost, la companyia a impulsar un nou departament audiovisual i li va atorgar un pressupost de 1.000 milions de dòlars per invertir en continguts propis.