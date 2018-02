Apple reclama un tros del pastís de les sèries

Fer-se un lloc en el competitiu sector de la producció de ficció nord-americana no és fàcil, però si es compta amb el poder d’atracció (i els diners) d’Apple el camí és una mica més planer. Des de l’any passat, la companyia fundada per Steve Jobs està avisant els seus contrincants -principalment Netflix, però també Amazon i Hulu- que vol ser un actor rellevant de la Peak TV, nom amb el qual es designa el moment actual de la ficció televisiva. La bombolla seriòfila -l’excés d’oferta de sèries pot arribar a ser aclaparador per als espectadors- ha provocat que el 2017 s’estrenessin 487 noves produccions.

Aquest és l’escenari al qual hauran de fer front Apple i el seu projecte audiovisual, que compta amb un pressupost de 1.000 milions de dòlars. La quantitat està per sota de les previsions de Netflix, que aquest any destinarà 7.000 milions de dòlars al seu contingut, 1.000 milions més del que va gastar durant el 2017. Per la seva banda, el 2017 Amazon hi va dedicar 4.500 milions de dòlars, mentre que la HBO té un pressupost de 2.000 milions anuals. L’esforç econòmic que haurà de fer Apple per posar un primer peu al sector no té un impacte gaire gran en les seves finances si es té en compte que el juliol del 2017 va declarar que tenia una reserva d’efectiu de 261.500 milions de dòlars.

El pressupost juga un paper clau a l’hora de donar rellevància a un projecte però no és garantia d’èxit. Netflix ostenta el rècord d’esforç econòmic dedicat a una sèrie amb The get down -alguns dels capítols van arribar a costar 16 milions de dòlars- i l’operació no li va sortir precisament bé. La plataforma va cancel·lar la ficció de Baz Luhrmann després de la primera temporada, una decisió no gaire habitual en la companyia, que sol produir sèries en cadena i té poca tendència a desestimar aquells projectes que funcionen pitjor. La principal conseqüència de la força econòmica d’Apple és un augment de la competència a l’hora d’adquirir noves sèries, però també pot ser un revulsiu que empenyi la resta de plataformes a apostar per la creativitat i buscar nous talents.

L’entrada d’Apple en la producció de ficció no ha sigut una sorpresa per al mercat. Des del 2005, quan la companyia va començar a negociar per aconseguir els drets de vendre capítols de sèries en emissió a través d’iTunes, es parlava de la companyia com la possible gran amenaça de les cadenes tradicionals, paper que finalment va fer Netflix molts anys després (House of cards, la seva primera sèrie, es va començar a emetre el 2013).

Cop de puny a la taula

Després d’anys de rumors, ha arribat el moment de la veritat, com demostra el fitxatge de dos exdirectius de Sony Pictures Television, Zack Van Amburg i Jamie Erlicht, per comandar la nova divisió. Són dos noms importants: com a directius de Sony han estat involucrats en la producció de sèries per a Netflix, Amazon i Hulu i han sigut artífexs d’èxits com Breaking bad, The Crown i Better call Saul. Ells seran els responsables de supervisar la programació que s’està preparant i per a la qual s’ha apostat per intèrprets i creadors de renom. L’arribada dels dos nous directius assegura a Apple un coneixement de primera mà sobre com gestionar la producció i distribució de sèries en l’era de les plataformes digitals, a més d’un enllaç directe amb el món de Hollywood.

Quan es va anunciar els seus fitxatges, Erlicht va assegurar que un dels seus objectius és fer de la qualitat, un dels elements amb els quals els consumidors associen la marca, un dels trets distintius de la programació d’Apple. Una afirmació que fa pensar que la companyia de la poma prefereix una producció reduïda enfront del model de Netflix.

L’estiu passat Apple va fer els seus primers passos en la producció pròpia però va esquivar la ficció. Els dos projectes que va llançar es podien veure a través d’Apple Music: Carpool karaoke i Planet of the apps. El primer és una versió extensa d’una de les seccions més populars de The late late show with James Corden, del qual ja hi ha prevista una segona temporada, mentre que el segon és un reality en què diversos creadors d’aplicacions competeixen per demostrar qui ha fet el millor projecte. Malgrat la presència de Jessica Alba, Gwyneth Paltrow i Will.i.am, que exerceixen de jurat, el programa no va generar un especial rebombori.

Witherspoon, productora

Després del primer tempteig, la companyia ha iniciat una cadena d’anuncis de projectes de ficció: en total, té previstes 10 sèries liderades per noms reconeixibles pel gran públic. Un d’ells és el de Reese Witherspoon, que s’ha convertit en garantia d’èxit des que va impulsar i protagonitzar Big little lies, la minisèrie de la HBO que va ser la sensació de la temporada passada i que va arrasar tant als Emmy com als Globus d’Or. L’actriu d’ Una rossa molt legal estarà implicada en tres sèries, en dues de les quals només com a productora a través de la seva companyia, Hello Sunshine.

El gran caramel de l’acord de Witherspoon amb Apple és la sèrie que li permetrà retrobar-se amb Jennifer Aniston, amb qui va compartir escenes a Friends quan hi va participar interpretant la germana petita de la Rachel. Setze anys després d’aquella experiència, les dues actrius tornaran a coincidir davant de la càmera amb un drama que gira al voltant d’un programa matinal de televisió a l’estil de Good morning America. A més de ser-ne les protagonistes, totes dues seran productores de la sèrie, que de moment tindrà dues temporades de 10 episodis cada una.

El segon projecte de la productora de Witherspoon també compta amb un nom popular, Octavia Spencer, guanyadora d’un Oscar per Criades i senyores. Ella serà la protagonista d’ Are you sleeping,un drama basat en la novel·la del mateix títol de Kathleen Barber que se centra en el món dels podcasts de true crime com, per exemple, Serial.

Finalment, Witherspoon s’ha aliat amb Kristen Wiig, una de les actrius còmiques més conegudes dels Estats Units, per desenvolupar la primera comèdia de la companyia. Wiig, popular arran de Saturday night live i La boda del meu millor amic, estarà al capdavant d’aquesta ficció que s’inspira en un recull d’històries curtes de Curtis Sittenfeld que es publicarà al març i durà per títol You think it, I’ll say it.

L’univers de Chazelle

L’altre nom rellevant dels futurs projectes d’Apple és Damien Chazelle. El director de La La Land s’ha deixat temptar per la companyia i prepara un projecte que el reunirà amb els productors de la pel·lícula que li ha donat la fama internacional, Jordan Horowitz i Fred Berger. Se sap poca cosa més de la sèrie, ja que l’empresa no en vol facilitar els detalls: ni l’argument, ni la data d’estrena ni els actors implicats. Tenint en compte que actualment Chazelle està treballant en la producció del film First man, que s’estrenarà l’octubre d’aquest any, és probable que la sèrie no sigui de les primeres a arribar. A més, Chazelle també té un altre projecte televisiu en marxa amb un dels màxims rivals d’Apple, Netflix. En aquest cas, el director exercirà principalment de productor del drama musical ambientat a París The Eddy, del qual dirigirà dos episodis. El compromís amb Apple va una mica més enllà: escriurà i dirigirà tots els episodis de la sèrie, de la qual encara no es coneix el títol.

‘Indie’ i ciència-ficció

Més enllà dels grans noms, Apple també està fent algunes apostes arriscades que tenen com a objectiu captar el públic que es vol allunyar dels productes més convencionals. Per això, ha fitxat la parella formada per Kumail Nanjiani i Emily V. Gordon, responsables d’un dels últims èxits del cinema independent nord-americà, La gran enfermedad del amor, una comèdia romàntica per la qual han sigut nominats al millor guió original. El matrimoni, al costat de Lee Eisenberg, desenvoluparà Little America, una sèrie antològica que vol explicar els Estats Units a través dels col·lectius d’immigrants que viuen al país. Com a productor la sèrie comptarà amb Alan Yang, que ja ha tractat el tema de la immigració a Master of none, ficció que ha cocreat amb Aziz Ansari.

Apple tampoc s’ha pogut resistir als remakes, una de les tendències de la ficció actual. Per això el primer projecte que va anunciar va ser una nova versió de Cuentos asombrosos, la sèrie de ciència-ficció que Steven Spielberg va dirigir entre el 1985 i el 1987. El responsable d’ E.T. serà productor executiu de la sèrie.

El ventall de noms i de projectes no ha deixat indiferents els competidors d’Apple. El 22 de gener Netflix feia públics els resultats del quart trimestre del 2017 amb una menció especial a la companyia fundada per Steve Jobs. La plataforma reconeixia que es tracta d’una amenaça real, ja que, mentre que per utilitzar Netflix es necessita una aplicació externa, Apple té accés directe a més de mil milions d’usuaris a través del sistema iOS.