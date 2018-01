L'Ara.cat guanya una menció i el premi per votació popular en un repte d'innovació digital

Un equip de l’Ara.cat ha guanyat una menció del jurat i el premi atorgat per votació popular en el repte d’innovació digital GEN Editors Lab, organitzat per la Global Editors Network i Google, que s’ha celebrat aquesta setmana a la redacció d’El Confidencial a Madrid. El projecte premiat és un prototip que permetrà aplicar el format ‘stories’, desenvolupat inicialment per Snapchat i que s’ha popularitzat gràcies a Instagram Stories, a la cobertura de notícies d’última hora a l’Ara.cat.

El format minut a minut és el més utilitzat per a aquest tipus d’informació, però les dades demostren que és més adequat per a l’audiència dels ordinadors i no tant per a l’audiència dels dispositius mòbils. El format ‘stories’ permet oferir a l’audiència mòbil un resum visual de la informació essencial. L’usuari també l’opció d’ampliar aquesta informació bàsica consultant a continuació el minut a minut complet.

L’Ara.cat ja havia experimentat amb el format ‘stories’ per resumir de manera visual altres tipus de continguts. Un dels primers Ara Stories publicats va ser un resum de les claus de l’aplicació de l’article 155, que permetia consultar a continuació un article extens amb tots els detalls. El prototip desenvolupat ara és una eina que facilita la creació dels resums visuals d’una manera més àgil, cosa que permetrà aplicar-ho també a la cobertura de notícies d’última hora, com a complement al minut a minut.

Nathalie Malinarich, editora de dispositius mòbils de la BBC i membre del jurat del GEN Editors Lab, ha destacat que el prototip de l’Ara.cat era "nadiu per al mòbil" i que les dades aportades en la presentació eren "proves que justifiquen fer-lo". Luis Collado, responsable d’aliances de Google per a Espanya i Portugal, ha subratllat que, des del punt de vista del format, el projecte de l’Ara.cat "ho ha clavat" i ha argumentat que "un text llarguíssim, al mòbil, expulsa l’usuari".

L'equip de 'Maldito Bulo' i La Sexta, guanyador del premi principal

El Confidencial, guanyador de l’edició anterior del GEN Editors Lab, també ha guanyat una menció amb un prototip que facilita als seus periodistes la verificació d’informacions. L’equip format per 'Maldito Bulo' i La Sexta ha estat el guanyador del premi principal, amb un altre prototip enfocat a la verificació d’informacions que es posarà a disposició dels periodistes de qualsevol mitjà. 'Maldito Bulo' forma part del comitè d’experts sobre notícies falses creat per la Comissió Europea.

En la competició també hi han participat equips de la CCMA, 'Nació Digital', 'Mèdia.cat', la Cadena SER, 'Diario de Navarra', 'Eldiario.es', Medialab Prado, Videona i Vocento. Com a guanyador a nivell estatal, l'equip de 'Maldito Bulo' i La Sexta participarà aquest mes de maig en una final internacional en què competirà amb els guanyadors del Japó, Corea del Sud, Romania, Indonèsia, Austràlia, Sud-àfrica i Portugal.