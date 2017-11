Arxiven la querella contra 'El intermedio' per un acudit sobre el Valle de los Caídos

La querella contra El Gran Wyoming i Dani Mateo presentada per l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos ha estat arxivada. Segons ha avançat el portal 'Vertele', el jutjat d'instrucció número 4 de Pozuelo de Alarcón ha desestimat la demanda en considerar que el gag que la va motivar, emès al programa de La Sexta 'El intermedio', que presenta El Gran Wyoming, no era constitutiu d'una ofensa contra els sentiments religiosos.

Els fets es remunten al maig de l'any passat, quan, en una secció del programa, Mateo, col·laborador de l'espai, va explicar en clau d'humor cinc curiositats sobre el Valle de los Caídos. Entre els aspectes que va comentar hi havia el fet que la creu cristiana que presideix aquest mausoleu és la més gran del món. "Franco volia que aquella creu es veiés de lluny. Normal, perquè qui voldria veure aquesta merda de prop? ", es va preguntar Mateo.

Segons 'Vertele', la interlocutòria del jutge assenyala que "no s'explica ni s'aconsegueix veure com les paraules 'creu cristiana' i 'merda', no soles, sinó encaixades en el discurs, constitueixen una manera d'incitar a l'odi, la discriminació o la violència contra una o diverses persones per raó de les seves creences religioses". "Cal no oblidar que el discurs té un marcat caràcter satíric dins d'un programa d'humor", afegeix el jutge, i recorda que "la sàtira, per si sola, no està prohibida".