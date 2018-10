Atresmedia s'uneix a AMC Network per oferir continguts en espanyol al mercat europeu

El grup Atresmedia vol expandir la seva influència en el mercat televisiu europeu i ha signat un acord amb AMC Network per crear un paquet de set canals temàtics que s'oferirà a través de diferents operadores del continent.

En el marc d'aquesta aliança, AMC aportarà els continguts del Canal Cocina, Canal Decasa, Sol Música (de música espanyola) i Somos (cinema espanyol de diferents èpoques), mentre que Atresmedia participa en el paquet amb el canal Atreseries, que emet algunes de les seves principals ficcions televisives, Atrescine, que consisteix en cinema espanyol recent, i Antena 3 Internacional, amb oferta informativa i entreteniment.

Segons ha explicat el director d'Atresmedia Internacional, Javier Nuche, "després d'haver multiplicat per quatre el nombre d'abonats als canals Atresmedia Internacional a Llatinoamèrica i els Estats Units, el següent repte era aconseguir més creixement a Europa, on també hi ha un gran potencial". En aquest sentit, el vicepresident sènior de Vendes, Marquèting i Digital d'AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE), Manuel Balsera, ha assegurat que aquest nou paquet "respon a la creixent demanda de continguts en espanyol a Europa, on hi ha 23 milions d'hispanoparlants".