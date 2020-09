La BBC prohibirà l'opinió partidista dels periodistes a les xarxes socials

El nou director general de la BBC, Tim Davie, ha declarat la guerra a les “campanyes partidistes” dels periodistes de la corporació a les xarxes socials. Ho va fer dijous al vespre en el seu primer discurs als treballadors, quaranta-vuit hores després d'assumir el càrrec. En aquesta mateixa intervenció, Davie també va anunciar la fi de l’expansionisme de la corporació i fins i tot va plantejar la possibilitat d'una reducció del 20% en la producció interna de l’ens, advertint, a més, que no dubtaria en tancar canals.

El rerefons d’aquest anunci és la propera negociació de la nova Carta Reial i de les fonts de finançament amb el govern, i la més que possible despenalització de l’obligatorietat del pagament de la llicència de televisió a totes les llars del país, un fet que podria afectar molt els ingressos de la corporació. El govern conservador de Boris Johnson no ha amagat la intenció de fer de la BBC un servei de subscripció voluntària.

De moment, però, i mentre no arriba la batalla del pressupost –s’ha d’iniciar el 2022 i s’ha de formalitzar en arribar el 2027–, potser l’anunci que més impacte ha generat de forma immediata entre els professionals i les estrelles de la casa és que Davie, de 53 anys, va advertir els empleats sobre l’ús de les xarxes socials: "Si voleu ser un columnista generador d’opinió, o defensor d’una opció partidista a les xarxes socials, és una opció vàlida. Però [llavors] no hauríeu de treballar a la BBC".

Percepció esbiaixada

Davie va assegurar que els estudis fets demostren que “massa persones perceben que la BBC s'alinea amb una perspectiva partidista". La BBC, de fet, s'ha enfrontat a reiterades acusacions de biaix d'esquerres, de centrisme londinenc i de ser irrellevant per a les generacions més joves que han crescut amb les xarxes socials i les plataformes de transmissió. Els reptes i els terratrèmols que s'acosten a una corporació de referència per al periodisme i les produccions dramàtiques de tot el món són enormes. "No es tracta d'abandonar valors democràtics com defensar un debat just o abominar del racisme –va dir Davie–. Però sí que es tracta de no cometre biaixos polítics. Hem d'estar guiats per la recerca de la veritat, no per una agenda particular". "Necessitem urgentment defensar i tornar-nos a comprometre amb la imparcialitat. En l'era de les fake news, les campanyes a les xarxes socials, les caixes de ressonància de determinades opinions i el soroll partidista de determinats mitjans, és, amb tota seguretat, el nostre moment", va recalcar.

En aquest sentit, però, les campanyes del referèndum d'Escòcia i del Brexit, i tota la consegüent negociació amb la Unió Europea, han estat punts d'inflexió i han servit tant als detractors com als defensors per llançar-se acusacions. I el govern, primer de Theresa May i ara de Boris Johnson, no ha estat aliè a aquesta guerra, al començament soterrada i ara ja a camp obert, contra la corporació.

Més enllà d'això, i dels judicis sobre l'activitat d'alguns periodistes estrella de la cadena, Davie va assegurar que les noves normes sobre l’ús de les xarxes socials dels empleats s’aplicaran “rigorosament”. I també va insinuar que tallaria la relació amb les grans estrelles de la BBC que “fan diners d’empreses privades”, i va anunciar que hi haurà “una direcció més clara sobre la declaració d’interessos externs”.

Un antic executiu de la BBC, Richard Sambrook, està treballant en una revisió del codi d’ús de les xarxes socials per part dels periodistes. Davie els va advertir que no "impulsessin les agendes personals" i va instar el personal a treballar "sense prejudicis polítics". No està clar si la limitació en l’ús d’aquests mitjans inclouria presentadors autònoms com ara l’exdavanter centre del Barça Gary Lineker, que ha utilitzat les xarxes socials per fer tota mena de declaracions polítiques, en especial a favor que el Regne Unit seguís a la Unió Europea.

El director general va assegurar igualment que l’organització té un excés de burocràcia, que ha fet augmentar el nombre d’empleats, quan la dinàmica és la de reduir les ambicions i els costos.

Davie tampoc no es va estalviar les crítiques a les anteriors direccions, que per a ell havien estat "massa lentes" en liquidar els projectes que no funcionaven. Aquesta manca de reacció havia permès massa duplicitats: "Hem de fer canvis perquè si no els fem en sortirà perjudicada la BBC. La veritat és que hi ha un risc important. Si continua la tendència actual no ens sentirem prou indispensables per a tots els nostres públics".