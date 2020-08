'Bestsellers' i sèries espanyoles, una història d'amor de llarg recorregut

Una de les grans estrenes espanyoles de la tardor està destinada a ser Patria, l'adaptació que la HBO ha fet del llibre homònim de Fernando Aramburu i que es podrà veure a partir del 27 de setembre. L'èxit del llibre –publicat el 2016 i un dels més venuts dels últims anys– hauria de ser una arma suficient per arrossegar espectadors al servei de pagament. L'aposta per la literatura de grans vendes no és exclusiva de la HBO: els bestsellers i la ficció televisiva espanyola mantenen una relació d'amor que dura des de fa anys i que ha donat bons resultats, com ara Fariña. Aquesta temporada, l'idil·li s'ha intensificat amb una llarga llista de projectes que recorren als llibres per buscar el seu nou gran èxit. Fem un repàs d'algunes de les adaptacions en preparació.

'La cocinera de Castamar'

Antena 3

651x366 'La cocinera de Castamar' / ATRESMEDIA 'La cocinera de Castamar' / ATRESMEDIA

Atresmedia té tirada per les novel·les de caire històric: ho va demostrar amb La catedral del mar, adaptació del llibre d'Ildefonso Falcones, i amb El tiempo entre costuras, translació a la pantalla de la novel·la de María Dueñas. Ara es traslladarà al segle XVIII amb la versió televisiva de la novel·la de Fernando J. Múnez, publicada per Planeta, sobre una noia, Clara Belmonte, que entra a servir com a cuinera a casa del duc de Castamar. Els protagonistes d'aquesta història, que barreja romanticisme i reflexions sobre les diferències de classe, seran Michelle Jenner i Roberto Enríquez. Tot i els problemes pel coronavirus, la sèrie, que es veurà a Antena 3 i Atresplayer, ja ha començat el seu rodatge.

'El desorden que dejas'

Netflix

Després de donar la campanada amb Élite, sèrie de la qual és cocreador, ara Carlos Montero s'encarrega d'adaptar la seva pròpia novel·la, El desorden que dejas (Espasa libros). Es tracta d'un thriller ambientat a Galícia i que tindrà com a protagonistes dues de les cares més conegudes del cinema espanyol, Inma Cuesta i Bárbara Lennie. La primera interpretarà la Raquel, una professora que acaba d'arribar a un institut, mentre que la segona serà la Viruca, una enigmàtica mestra del centre. En el seu primer dia de feina, la Raquel rebrà una nota en la qual es pot llegir: "I tu, quan trigaràs a morir?" A partir d'aquest missatge, anirà descobrint qui era la professora a la qual ha de substituir i què li va passar. A més de Cuesta i Lennie també participen en la sèrie Tamar Novas, que dona vida al marit de la Raquel, i Arón Piper, que serà un dels alumnes de l'institut. La sèrie es va començar a rodar el 2019 i encara no té data d'estrena.

'Dime quién soy'

Movistar+

El Festival de Sant Sebastià acollirà l'estrena de l'adaptació de la novel·la de Julia Navarro, editada per Plaza & Janés, una de les apostes més fortes de Movistar+ per a aquesta temporada. A través de la figura d’Amelia Garayoa, una dona que abandona el seu marit i el seu fill just abans que esclati la Guerra Civil, la sèrie explicarà alguns dels episodis més rellevants de la història d'Europa durant el segle XX. Irene Escolar dona vida a l'Amelia, mentre que Oriol Pla i Pablo Derqui interpreten, respectivament, el Pierre i el Santiago, dos dels quatre homes que marquen el destí de la protagonista. Darrere de les càmeres hi ha Eduard Cortés, que dirigeix la sèrie, i Piti Español, que n'ha escrit el guió. Dime quién soy també té assegurat el seu salt a Llatinoamèrica gràcies a un acord amb HBO Latin America.

'Los espabilados'

Movistar+

651x366 'Los espabilados' / MOVISTAR+ 'Los espabilados' / MOVISTAR+

Albert Espinosa torna a la televisió, després de Polseres vermelles, amb l'adaptació del llibre El que et diré quan et torni a veure (Rosa dels Vents), centrat en un grup de joves que s’escapen d’un centre psiquiàtric amb l’objectiu de trobar el germà d’un d’ells. La sèrie, que comptarà amb Miki Esparbé com un detectiu que es dedica a buscar nens perduts, s'ha rodat a Barcelona, Menorca, Ceret (França) i Ischia (Itàlia). L'actor és la cara més popular d'un repartiment format per intèrprets molt joves i poc coneguts.

'Ana Tramel. El juego'

La 1

651x366 Maribel Verdú, amb la resta de protagonistes de la sèrie 'Ana Tramel. El juego' / RTVE Maribel Verdú, amb la resta de protagonistes de la sèrie 'Ana Tramel. El juego' / RTVE

Després d'anys allunyada de la televisió, Maribel Verdú tornarà a la petita pantalla amb l'adaptació de la novel·la de Roberto Santiago, publicada per Planeta, sobre una brillant penalista en hores baixes. La sèrie, el rodatge de la qual va començar el juny, arrenca quan la protagonista rep una trucada del seu germà Alejandro, a qui fa anys que no veu. La trucada és un crit d'auxili: l'acusen d'haver assassinat el director del casino Gran Castilla. Verdú està acompanyada d'un repartiment que inclou Israel Elejalde, Natalia Verbeke i Unax Ugalde. Els directors dels capítols són Salvador García Ruiz i Gracia Querejeta.

'La templanza'

Amazon Prime Video

Amb data d'estrena prevista per a aquest any, la nova aproximació a una obra de María Dueñas és una producció a mitges entre Amazon i Atresmedia Studios. Leonor Watling i el colombià Rafael Novoa seran els protagonistes d'aquesta història d'amor ambientada a finals del segle XIX a Jerez de la Frontera, quan el negoci de l'exportació de vi cap a Anglaterra va convertir la ciutat andalusa en un enclau cosmopolita.