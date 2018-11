El CAC vol introduir l’educació mediàtica a les aules

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha creat un paquet de recursos didàctics que tenen com a objectiu contribuir a “l’alfabetització mediàtica” dels joves catalans. El projecte, batejat com a EduCAC, està orientat a nois i noies d’entre 10 i 16 anys i inclou propostes per treballar a l’escola i d'altres adreçades a les famílies. La iniciativa té el suport del departament d’Ensenyament, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Fundació La Caixa.

“Un dels grans reptes que tenim en matèria educativa per a aquest segle és oferir eines a la ciutadania, i en especial als menors, per saber desenvolupar-se amb criteri i amb seguretat en aquest nou entorn d’internet i les xarxes socials –ha remarcat aquest dimecres, durant la presentació del projecte, el president del CAC, Roger Loppacher–. Per això hem impulsat l’EduCAC, per empoderar els adolescents davant els missatges que reben i responsabilitzar-los dels que ells emeten”.

Segons el CAC, el 75,7% dels joves d’entre 18 i 24 anys s’informen a través de Facebook, el 51,4% llegint diaris digitals i el 44,6% mitjançant Twitter. “És important que els nostres alumnes aprenguin a llegir la informació que els arriba dels mitjans, a avaluar-la, a distingir-la dels diferents interessos i a separar la que és veraç de la que no ho és”, ha indicat el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, que considera que l’EduCAC és “una iniciativa extraordinària” perquè professors, alumnes i famílies puguin treballar “l’esperit crític” en l’àmbit audiovisual.

Horari lectiu

El material didàctic del programa (que es pot trobar al portal Educac.cat) s’estructura a partir de 12 unitats didàctiques, dividides en quatre blocs: informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques en l’ús de les xarxes i les noves tecnologies. El CAC proposa dedicar a cadascuna d’aquestes unitats entre dues i tres sessions d’una hora, dins de l’horari lectiu. En aquest sentit, el projecte inclou guies detallades per al professorat que indiquen quines de les competències bàsiques que cal assolir en cada etapa educativa es treballen en cada cas i ofereixen criteris d’avaluació, entre altres aspectes. A més, l’EduCAC proposa formes alternatives per treballar els continguts: d’una banda, els itineraris transversals, que enllacen elements de diverses unitats a partir d’un fil conductor (com ara la perspectiva de gènere o la identitat digital); de l’altra, els projectes d’aula, que permeten portar a la pràctica els conceptes treballats en cadascun dels blocs temàtics.

Durant el curs passat, quatre centres ja van aplicar l’EduCAC dins d’una prova pilot, i ara el programa es posa a disposició de totes les escoles catalanes. El Consell confia que a finals d’aquest curs ja s'hi hagin sumat un centenar de centres. Actualment, més de 350 persones ja s’han registrat a la web del projecte, pas previ imprescindible per accedir als continguts. Tots els materials han sigut elaborats per “un equip d’experts en els àmbits de la pedagogia, la didàctica, l’educació i els mitjans de comunicació i internet”.

Pel que fa a les propostes orientades a les famílies, l’EduCAC ofereix guies sobre protecció dels menors a les xarxes i sistemes de control parental, així com recomanacions adreçades als joves sobre qüestions com el 'bullying', el 'sexting' i l’anorèxia.

A part d’aquests recursos educatius, l’EduCAC es complementarà amb xerrades a les escoles a càrrec de periodistes col·legiats sobre temes com la detecció de 'fake news' i els processos periodístics. Així mateix, TV3 i Catalunya Ràdio iniciaran una campanya de sensibilització sobre la necessitat de ser crítics amb les informacions que arriben a través dels mitjans de comunicació i sobre la importància de fer un bon ús de les xarxes socials.