CES2021: electrònica pandèmica

Després de la descafeïnada IFA híbrida del setembre passat a Berlín, la primera edició totalment virtual del Consumer Electronics Show (CES), que tradicionalment té lloc a Las Vegas, ha sigut una nova ocasió per comprovar com afecta la pandèmia els grans salons internacionals de tecnologia. Al CES d’aquest any hi han exposat menys de la meitat de les 4.400 empreses que van fer-ho al del 2020 i el format telemàtic ha dificultat fer-nos una idea de conjunt sobre l’estat de la indústria, però sobretot hi hem trobat a faltar els expositors més modestos, aquells que solen estar al fons dels pavellons i sovint mostren els productes més innovadors, encara que la majoria no arribin mai a materialitzar-se comercialment. Sospito que tant l’organització com les empreses del sector creuen els dits per tornar l’any que ve a la fira presencial de sempre.

A banda del format, esclar, la pandèmia també ha marcat el contingut del CES 2021. No podia ser d’altra manera des que les llars dels consumidors s’han transformat en oficines, aules, cinemes, gimnasos i consultoris mèdics.

En aquest últim aspecte és significatiu que la primera conferència de premsa fos de la marca alemanya Bosch, dedicada no als electrodomèstics sinó a exhibir la seva potència en sensors, com l’aparell de sobretaula que fa proves PCR de cinc mostres simultànies en 30 minuts, el mesurador domèstic d’hemoglobina i un detector dels aerosols en suspensió que hi ha en l’aire d’una habitació. Tot seguit va intervenir Omron, la popular marca de tensiòmetres, amb el model VitalSight, que envia les dades directament al teu metge com a complement de la videoconsulta. Igual com el nou teledentista de Philips, a qui pots enviar selfies de la teva dentadura perquè et digui si en tens prou amb un tractament o cal que vagis a la consulta per seure a la cadira de tortura.

També tenen relació amb la pandèmia les nombroses mascaretes electròniques reutilitzables amb bateria que alimenta els sistemes de ventilació i filtratge FFP2 que incorporen, a més dels micròfons i altaveus que permeten que els teus interlocutors et sentin millor. El model Hazel de Razer, a més, porta llums de colors, com s’espera d’un fabricant d’ordinadors per a videojocs.

651x366 El model Hazel de Razer El model Hazel de Razer

Els televisors han tingut la rellevància habitual al CES, però en aquesta edició la batalla no era per la pantalla més grossa sinó per la més brillant. LG té models OLED connectats a la plataforma de videojocs Stadia de Google, i un de pantalla enrotllable que surt automàticament dels peus del llit. Els televisors NeoQLED de Samsung fan servir la tecnologia MicroLED per guanyar contrast, arriben a les 110 polzades, porten un comandament a distància que es carrega amb energia solar, venen embalats en caixes que els compradors manetes poden transformar en mobles i inclouen la plataforma Smart Trainer, que ofereix vídeos d’exercici físic per fer a casa a l’estil Patry Jordan. Afegint-los una càmera opcional, fins i tot et diuen si ho has fet prou bé.

Més pantalles que et miren: els monitors Dell per a ordinador de sobretaula porten a la part de dalt una webcam que pots obrir quan has de fer videoconferències i amagar quan no. En una mostra d’aquesta nova normalitat, també tenen un botó per obrir directament l’aplicació Microsoft Teams. I com que no tot ha de ser feina, els fabricants de components Intel, AMD i Nvidia van presentar durant la segona jornada nous processadors optimitzats per a videojocs, i tot seguit va aparèixer una allau d’ordinadors portàtils que fan servir aquests xips: entre altres, Acer, Dell, HP, Asus, Razer i Lenovo. Aquesta última marca també ha renovat el model de ThinkBook amb una segona pantalla de tinta electrònica a la part exterior de la tapa, per veure les notificacions i fer operacions bàsiques sense haver d’obrir-lo i estalviant bateria.

651x366 Més pantalles que et miren Més pantalles que et miren

La del citat televisor LG no és l’única pantalla enrotllable que s’ha vist en aquest CES. La mateixa marca coreana i la xinesa TCL han mostrat smartphones amb una pantalla que s’estira automàticament si el format del contingut ho requereix. En matèria de mòbils, però, el més destacat és el processador Exynos 2100 amb mòdem 5G integrat que Samsung ha incorporat als Galaxy S21, que ha presentat en un acte separat poques hores després d’acabar el CES (vegeu l’article adjunt). Per als telèfons antics, la marca facilitarà actualitzar-los perquè serveixin com a càmeres de videovigilància domèstica.

Robots i cotxes voladors

No pot haver-hi CES sense andròmines que es desplacen soles. Els vehicles aeris d’aquest any són els anomenats eVTOL, o taxis elèctrics d’enlairament i aterratge verticals. General Motors ha exhibit un monoplaça sota la marca Cadillac i Fiat Chrysler s’ha associat amb Archer Aviation per crear-ne un altre. Cap dels dos té garantida la comercialització. En canvi, sí que es pot comprar el dron AirPeak de Sony per fer filmacions professionals de cinema amb les càmeres de la marca.

El protagonisme dels robots l’ha acaparat Samsung. El seu nou clon de les Roomba porta càmera de vídeo per observar casa teva des de qualsevol lloc, i un sensor Lidar com el dels cotxes que identifica els objectes que troba per terra, suposadament esquivant els cables. Ara bé, el robot més interessant de la marca coreana és el Bot Handy, una mena de majordom que et pot servir una copa de vi sense vessar-ne ni una gota. Però si jo me l’enduria a casa és perquè també sap desparar la taula i omplir tot sol el rentaplats. Malauradament, dubto que l’arribin a vendre mai al públic.

651x366 La gelatera ColdSnap de Sigma Phase La gelatera ColdSnap de Sigma Phase

Abans de marxar de la cuina, menció especial per a la gelatera ColdSnap de Sigma Phase. A partir de càpsules de la mida d’una llauna de refresc, aquesta mena de Nespresso dels gelats te’n prepara de diversos sabors en cosa d’un minut i mig.

Objectes pintorescos

Cosmètica i internet de les coses són dos conceptes que semblen difícils de combinar, però és el que proposen Yves Saint Laurent i Nuni. Amb el Rouge sur Mesure de la primera es poden combinar fins a tres colors diferents de pintallavis líquid per obtenir el to exacte que es desitja, mentre que el segon fa servir càpsules de tres fragàncies per aconseguir el perfum perfecte. El component tecnològic es troba en la intel·ligència artificial de l’aplicació, que assegura que el resultat no sigui un fracàs.

Parlant de perfums, però d’una altra mena: la tassa de vàter Toto Wellness analitza les teves deposicions i si convé et recomana canvis en la dieta. I el sensor Mode per a cigarrets electrònics mesura amb un 80% de precisió la quantitat de cànnabis medicinal que estàs fumant, perquè no et col·loquis més del que sigui estrictament necessari.