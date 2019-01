El CIS és mort (llarga vida al CIS)

260x366 José Félix Tezanos José Félix Tezanos

L'últim sondeig del CIS enfonsa el PP a quart partit d'Espanya, per sota fins i tot de Podem. Els diaris de dretes no accepten el resultat i han trobat des de fa temps una fórmula per desacreditar aquest organisme estatal: ja no en diuen CIS, sinó "CIS de Tezanos", en honor –és un dir– al seu actual president, José Félix Tezanos. Diu 'La Razón': "El CIS de Tezanos desplaça el PP fins al quart lloc, a 15 punts de Sánchez". O bé 'El Mundo': "El CIS de Tezanos enfonsa el PP a la quarta posició". O a l''Abc': "Tezanos relega el PP a la quarta posició, en l'últim CIS". No és que el discurs prenyat d'intolerància de Casado desmobilitzi el votant de centredreta, no: és que Tezanos em té mania. Com si les enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques no se servissin sempre amb més o menys centímetres de socarrat.

Per no parlar de les enquestes pròpies d'aquests diaris. Quan les publiquen, titulen com si parlessin de la realitat tangible. A principis d'any, 'El Mundo' va obrir portada amb el titular: "La irrupció de Vox dona una àmplia majoria al centredreta". No pas "donaria", amb un pudorós condicional: directament s'afirmava en temps present, perquè del que es tractava era d'intentar traslladar aquesta creació demoscòpia al món tangible. I, de passada, es naturalitza la presència de la ultradreta a les institucions. ¿El CIS és de Tezanos quan dona un 39,1% del vot al trident PP-Cs-Vox però el sondeig d''El Mundo' és immaculat i virginal quan li atorga el 50,9%? Al cap i a la fi, aquesta última enquesta la va fer l'empresa Sigma Dos, propietat d'Eurostar Mediagroup, a qui Cospedal va adjudicar –per 127.500 euros– la redacció de la revista de l'exèrcit i la seva web. I la va publicar un diari que frisa per tenir la dretíssima governant Espanya. I que, per fi, el CIS de Tezanos pugui ser el CIS dels seus.