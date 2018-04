La CNMC aprova La 1 en pluralitat (però la suspèn en cultura)

Els continguts culturals han caigut dràsticament a La 1, fins al punt que només van representar un 2,1% de la graella l’any 2016, l’últim dels analitzats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’organisme ha fet públic el seu informe corresponent al 2015 i al 2016, en què constata aquesta patacada de la cultura al primer canal públic espanyol, que dedicava a aquesta matèria un 15% dels seus minuts fa només dos anys. També a La 2, un canal especialitzat en cultura, s’ha produït un descens de programes temàtics: del 64% registrat el 2014 s’ha passat a un 48%, menys de la meitat.

Aquesta és una de les conclusions d’un informe que es fixa també en la pluralitat de l’organisme, mesurada a partir dels torns de paraula d’actors de diferents partits. Els informatius de TVE, l’any 2015, van atorgar el 37% del temps al govern espanyol, i cal sumar-hi el 20% ofert al partit del govern. Les opinions de l’oposició —que suposa un 61,7% dels parlamentaris al Congrés— només van rebre el 43% del temps d’emissió. Un any després el desequilibri es va corregir i govern i Partit Popular van veure reduït al 40% el seu torn de paraula.

El repartiment de temps va afavorir també el PSOE, que va acaparar en tots dos exercicis la meitat del temps dedicat a l’oposició, tot i que els seus 84 diputats només representen un 38,9% dels escons que no són del partit del govern. Amb tot, la Comissió es cuida molt de censurar la cadena en aquesta matèria i se centra només a oferir l’anàlisi quantitativa centrada sobretot en els torns de paraula als informatius (però obviant, per exemple, l’equilibri a les tertúlies).

El govern i el PP van acaparar l’any 2015 el 57% dels torns de paraula

La CNMC consigna que hi ha hagut mig miler de queixes sobre manipulacions informatives i admet que els consells informatius —els òrgans que representen els periodistes de la ràdio i la televisió— han denunciat nombroses violacions de l’ètica periodística. Però no entra a valorar-ho, ja que s’ha limitat a examinar quantitativament els torns de paraula: “Cap de les denúncies referides a un possible trencament dels principis de pluralitat en l’àmbit informatiu va ser posada en coneixement d’aquesta Comissió, per tant, no han pogut ser examinades per aquest regulador de manera específica”.

Més enllà dels continguts, la CNMC consigna que els mitjans públics espanyols van aconseguir per primer cop amb l’actual model de finançament un resultat positiu als seus comptes. Ho atribueix, això sí, a l’augment de l’aportació que hi fa el govern a través dels pressupostos generals. L’organisme de control, tot i això, adverteix que “el sistema vigent continua sense garantir l’estabilitat financera necessària per a una adequada prestació del servei públic".