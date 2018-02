El canal 24h de RTVE presenta Albert Boadella com "el president de Tabàrnia"

El canal 24h ha emès avui una roda de premsa d'Albert Boadella en què analitzava la situació social i política de Catalunya. La cadena ha presentat l'artista com "el president de Tabàrnia a l'exili", tal com ell s'autoanomena. A banda d'utilitzar l'expressió en la retolació dels informatius entre cometes, també l'han utilitzat a les xarxes socials sense cometes.

📺 El presidente de Tabarnia, Albert Boadella, analiza la situación política y social en Cataluña. En directo en https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/kWBNkrsxdP — 24h (@24h_tve) 6 de febrer de 2018

Segons informa el portal 'Vertele', tant el Consell d'Informatius de TVE com el consell d'administració han demanat explicacions sobre el tractament de la compareixença. Miguel Ángel Sacaluga, membre del consell d'administració de RTVE a proposta del PSOE, ha explicat a 'Vertele' que el rètol és "especialment inapropiat". "La gent pot encendre el canal 24h en qualsevol moment i trobar-se això. Exigeixo explicacions. Hauran d'explicar per què s'ha retolat així [Boadella], com a president d'una cosa que no existeix", ha declarat.

El dramaturg havia convocat els mitjans a la seu de l'Associació de Premsa de Madrid per explicar la creació de Tabàrnia, una plataforma que agrupa ciutadans anònims antiindependentistes.