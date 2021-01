'Cap nen sense joguina' recapta 52.570 euros, xifra rècord de la iniciativa

En un dels anys més complexos des que es va posar en marxa la iniciativa Cap nen sense joguina, la campanya ha aconseguit recaptat la xifra rècord de 52.570 euros. La tradicional subhasta solidària de SER Catalunya, celebrada durant la nit de Reis i presentada per Rosa Badia, ha experimentat en aquesta edició un increment del 95% de les donacions econòmiques. “En el pitjor any per a la ciutadania, en què les coses estan més complicades que mai, és quan la gent ha donat més diners per aquesta magnífica causa”, ha remarcat el director de Ràdio Barcelona i SER Catalunya, Jaume Serra. Enguany la campanya, en la qual també hi participa el Casino l'Aliança del Poblenou, ha repartit 7.000 joguines, i respon així a l’increment aquest any del 10% de la demanda de les associacions adherides a la iniciativa.

Entre els objectes que més han atret l'interès dels oients destaquen la guitarra del cantant Alfred García, adjudicada per 4.550 euros, i la de Joan Manuel Serrat, que ha recaptat 3.600 euros. Els dos instruments, a més, se situen entre els tres objectes més cotitzats de la història de la subhasta, només superats per un guinyol de George Bush que l’any 2006 va arribar als 5.000 euros. A la marató radiofònica, que ha durat sis hores, hi han participat noms com Josep Cuní, Manel Fuentes, Elisenda Roca, Jordi Évole i Josep Lluís Trapero, que havia cedit la seva gorra de major dels Mossos d’Esquadra per la qual s’han pagat 930 euros.