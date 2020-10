El consell professional de Catalunya Ràdio critica l'editorial de Laura Rosel sobre Oriol Mitjà

La polèmica viscuda aquest divendres entre Oriol Mitjà i Laura Rosel ha motivat un comunicat del consell professional de Catalunya Ràdio en el qual es recorda a la conductora del magazín matinal que una de les missions dels mitjans públics és "fomentar l'esperit crític". Es referien a l'editorial del programa en el qual s'ha criticat Mitjà per les declaracions del dia anterior, molt dures amb el Govern per la gestió de la pandèmia, a qui arribava a atribuir els morts del covid.

"Com a consell professional ens grinyola especialment l'editorial d' El matí de Catalunya Ràdio d'aquest divendres", diu el comunicat. "D'entrada, perquè si un professional critica l'acció de govern, hem de respectar la seva opinió. Però també perquè la funció dels mitjans no és defensar aquesta acció de govern per sobre de tot, sinó escodrinyar-la".

En l'editorial, Rosel esmentava Mitjà i, tot i reconèixer-li l'autoritat mèdica, criticava l'oportunitat de les seves declaracions: " Prou desconcertant és tot, per a haver d’escoltar un dels metges de referència de la pandèmia carregant-se la confiança en el Govern, sigui del color que sigui”. L'editorial considerava que l'última intervenció de l'epidemiòleg no ajudava "ni a l'estat d'ànim ni a la confiança en el sistema".

Per al consell, en canvi, "la crítica sempre toca, sigui justa o no, perquè és el fonament de la llibertat d'expressió". I concloïa: "Si com afirma l'editorial «la gent del carrer no té ni idea de si Mitjà té raó o no té raó, de si el Govern ho fa millor o ho podria haver fet pitjor », nosaltres som corresponsables d'aquesta suposada ignorància".

Mitjà ha contestat, via Twitter, l'editorial del programa. En un primer moment ha insinuat que l'editorial no provenia de la periodista, però en un missatge posterior ha volgut aclarir que no pretenia insinuar que escrivia "al dictat". En aquest segon tuit, explicava: "T u i jo havíem discutit sobre aquest tema i crec que l'editorial no reflecteix la teva opinió. Potser és que no et conec prou i aleshores et demano disculpes".