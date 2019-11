La Corporació aprova cinc nous projectes per al 33

Nova remesa de projectes per al 33. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ja ha anunciat quins seran els cinc programes que reben la llum verda, en el marc de la segona convocatòria de projectes audiovisuals innovadors. Es tracta d'una iniciativa estrenada l'any passat i dotada amb 500.000 euros que persegueix un doble objectiu: revifar un canal en coma arran de la crisi de pressupost de TV3 –que fa concentrar els recursos en el primer canal– i recuperar aquella idea del 33 com a via d'entrada de formats i idees més trencadores que, si quallen, poden fer el salt després a finestres amb més visibilitat. Els cinc projectes seleccionats són els següents:

L'altra cara. Aborda temàtiques socials amb la complicitat de personatges que tenen presència a les xarxes socials. Produeix Youplanet.

Panorama. Es ven com una aproximació a la riquesa i diversitat musical de Catalunya a través del descobriment personal. És una idea d'Èxits Produccions & Management i Clicksound.

Senyora Isabel. Impulsat per Minifilms SL, és un programa sobre les diferents maneres de viure i entendre la poesia, a partir de la relació entre una àvia i una neta.

Buga Buga. Aguacate & Calabaza Films firmen aquesta ficció low cost que retrata tot el que pot passar –del drama a la comèdia– mentre un espera en una bugaderia automàtica que la roba acabi de rentar-se.

X. Es tracta d'una comèdia multiplataforma protagonitzada per dues noies absolutament entestades a qüestionar el món patriarcal. La productora d'aquest format és Cornelius Films.

Com en l'anterior edició, la convocatòria s'adreçava específicament als creadors més joves i, en aquest cas, es puntuava especialment els projectes pensats per ser distribuïts per diferents pantalles, amb un format propi per a cada una. S'hi van presentar 150 idees, que es van garbellar fins a tenir una llista de 20 finalistes. Els creadors que van arribar a l'última fase van poder defensar els seus projectes en dues sessions de pitching celebrades el 21 i 22 d'octubre.

Pel que fa als cinc guanyadors de la primera edició, n'hi ha tres que esperen data d'estrena per al 33 i que previsiblement debutaran aquesta temporada: Correspondències, Bàlsam i Per què volen els avions. El mes passat es va estrenar Perfils, una creació d'Albert Pons i Anna Montero, i que consisteix en entrevistes a persones d'un mateix àmbit cultural, però de generacions diferents. També va sortir d'aquella convocatòria el programa humorístic Cool hunters, que finalment es va incloure a la graella d'estiu de TV3.