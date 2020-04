La Corporació veu insuficient l’aportació que hi farà el Govern

El projecte de pressupostos del Govern per al 2020, que amb tota probabilitat serà aprovat pel Parlament divendres, destina a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 240,1 milions d’euros. És la xifra més alta des del 2012 (tot i que el 2018 es va acabar ingressant més gràcies a una aportació extraordinària), però la Corporació la veu insuficient. Tal com va explicar la presidenta en funcions de l’ens, Núria Llorach, en una entrevista a l’ARA al febrer, l’avantprojecte que havia presentat la CCMA parlava d’una aportació pública de 251 milions d’euros per cobrir “l’imprescindible”.

Els comptes del Govern preveuen, a més, que els mitjans públics ingressin uns 52 milions d’euros per publicitat, mig milió més que al tancament del 2019. Ara bé, com destaquen fonts de la Corporació, la crisi del covid-19, que ha fet caure en picat la inversió publicitària en tots els mitjans, fa que avui dia la previsió de tancament de l’exercici actual se situï en uns ingressos “molt inferiors a la previsió que es va fer al setembre en l’avantprojecte de pressupostos” que la CCMA va enviar al Govern. Segons un informe difós a principis de mes pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i basat en dades de Kantar Media, durant la primera setmana de l’estat d’alarma la publicitat va caure un 30% respecte a la setmana anterior en el conjunt de canals autonòmics, que van ser els més afectats per aquest descens dins del sector televisiu.

Però a l’altre plat de la balança hi ha els 6 milions d’euros que el departament de Cultura té previst destinar a la Corporació. Es tracta d’una partida finalista destinada a producció audiovisual nova i que, per tant, ha de permetre a TV3 invertir més en la compra de nous continguts de ficció i d’entreteniment. En la seva normativa de contractació, la CCMA fixa en un màxim de 4.000 euros per minut el cost d’una producció de ficció. Una temporada de 13 capítols de 50 minuts, doncs, s’hauria de situar, com a molt, al voltant dels 2,5 milions.