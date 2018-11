Després de la substitució d'Aina Clotet, la Unió d'Actors defensa que un acomiadament per embaràs seria "nul"

260x366 L'actriu Aina Clotet L'actriu Aina Clotet

Després de la polèmica generada per la decisió de Leticia Dolera de prescindir d'Aina Clotet arran del seu embaràs, la Unió d'Actors ha defensat avui que un acomiadament per embaràs seria considerat "nul", tot i que el sindicat ha matisat que no pot valorar el cas en concret perquè "no el coneix de primera mà".

Aina Clotet assegurava ahir en un comunicat que va ser exclosa de la sèrie 'Déjate llevar', ficció que Leticia Dolera prepara per a Movistar+, després de comunicar-li a la creadora i directora que estava embarassada. Dolera assegura que es va fer tot el possible per intentar adaptar la producció a l'estat de l'actriu, però que finalment van considerar que era "tècnicament impossible" explicar la història incorporant l'embaràs. Clotet no va arribar a començar el rodatge de la sèrie perquè abans de començar la producció va ser substituïda per Celia Freijeiro.

L'associació precisa que els artistes en espectacles públics tenen una regulació laboral especial sobre la base del reial decret 1485/1985, però que en aquest decret no es regula res relatiu a la qualificació de l'acomiadament, i, per tant, les seves condicions es limiten a l'Estatut dels Treballadors. Així, explica que aquest Estatut estableix com a nul tot acomiadament durant les prestacions associades a la maternitat, així com el de les treballadores embarassades.

Així mateix, subratlla que, tot i que els artistes tenen una cobertura de Seguretat Social en tots els treballs, existeixen, com es recull en l'informe de la subcomissió de l'Estatut de l'Artista i el Treballador de la Cultura, algunes "llacunes i problemes" a l'hora d'accedir efectivament a aquests drets, però en cap cas "en relació a la falta de dret".

Per això, des del sindicat advoquen per un canvi en les prestacions de la Seguretat Social que "permeti garantir de manera efectiva el dret". Malgrat això, respecte a la relació laboral, subratlla que "la norma és clara" i que "la seva aplicació no requereix interpretacions sinó que únicament s'ha de resoldre mitjançant el compliment de la llei".

D'altra banda, recorda que les assegurances privades i de responsabilitat civil que puguin assumir les productores són "qüestions relatives al risc empresarial i mai als drets o a la regulació laboral de les actrius o els actors", i que, per això, aquesta matèria "correspon respondre-la a les productores", que han de valorar si existeixen clàusules discriminatòries en les pòlisses que subscriuen.