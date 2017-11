260x366 Deu relats pel desè aniversari del llibre de La Marató Deu relats pel desè aniversari del llibre de La Marató

Des de la setmana passada es pot trobar a les llibreries (i a la botiga virtual de TV3 en forma d’audiollibre) el llibre de La Marató. Es tracta de la desena edició d’aquesta obra solidària, i per aquest motiu el llibre inclou deu relats signats per deu autors: Albert Villaró, Helena Garcia Melero (la presentadora de La Marató d’aquest any, que s’estrena com a escriptora), Victor Amela, Jenn Díaz, Pilar Rahola, Sílvia Soler, Martí Gironell, Gemma Ruiz, Marc Artigau i Care Santos. Cada text s’acompanya d’una il·lustració, creada expressament per a l’ocasió per la dissenyadora gràfica Antònia Arrom.

“Són relats de gran valor literari. Els autors hi han concentrat la seva essència, el seu estil”, diu Glòria Gasch, directora editorial de Columna, que ha editat el llibre d’aquest any. Segons ella, “alguns relats parlen de les malalties que ataquen el cos i altres de les que malmeten l’ànima, però sempre mostren, de manera més o menys evident, un camí cap a la curació”, en línia amb el missatge que vol donar La Marató.

El llibre es ven per 10 euros, destinats al marcador del programa, i se n’han fet 12.000 còpies, que poden fer créixer fins a més de 100.000 el nombre d’unitats venudes des de la primera edició, l’any 2008.