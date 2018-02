Diaris catalans que amaguen el rècord exportador del país

Que Catalunya hagi batut per setè any consecutiu el seu rècord d'exportació hauria de ser una grata notícia, saludada des dels diaris. Però a 'La Vanguardia' ni tan sols mereix un titular propi. La dada queda relegada a un subtítol mentre que l'honor d'encapçalar la pàgina se la queda "El preu del petroli provoca un fort repunt en el dèficit comercial". A 'El Periódico', són encara més gasius: l'assumpte es despatxa en un breu, en pàgina esquerra, sense foto, a la meitat inferior del diari i a la banda interior. Literalment, no hi ha manera de fer-ho més discret.

I si això passa a Catalunya, poden intuir el tractament que han fet de la cosa a Madrid. 'Expansión', per exemple, dedica una doble pàgina a les exportacions, en el seu cas –lògicament– amb Espanya com a marc referencial. "Rècord exportador: 161.500 empreses venen 277.100 milions a l'exterior", titulen. Una peça adjunta dona el detall autonòmic: "Les Balears, les Canàries i Andalusia lideren l'empenta exportadora". Però resulta que després, en una frase perduda, se'ns diu: "Amb tot, Catalunya segueix liderant en el volum total de vendes a l'estranger, amb 70.828,7 milions". Els estalvio la calculadora: el 25,6% del total espanyol. O sigui, per sobre del que tocaria segons el PIB (19%) o la població (16%). El diari subratlla les que més creixen en tant per cent, encara que, per volum, qui fa una aportació més gran a l'auge exportador espanyol és Catalunya. 'Expansión', per cert, no s'estalvia la llufa 'pese al procés': "En el cas català, les comandes estrangeres no s'han vist afectades per la incertesa creada pel desafiament secessionista".

Deixo per al lector sagaç l'especulació sobre com s'hauria titulat, aquí i allà, si a Catalunya haguessin caigut una deumilionèsima de punt les exportacions.