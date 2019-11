Disney+ entra en la batalla global pel públic familiar

Només una setmana després de la posada en marxa d’Apple TV+, la cabina dels germans Marx que és el panorama de l’streaming rep dimarts un nou ocupant, i és un de ben robust. Es tracta de Disney+, el servei premium del gegant de l’entreteniment, que arrenca als Estats Units, el Canadà i Holanda amb un preu de 7 dòlars (o 7 euros) mensuals, i una setmana més tard a Austràlia i Nova Zelanda. A Espanya, però, no arribarà fins al 31 de març de 2020, quan també desembarcarà al Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia. La companyia espera completar la seva expansió mundial durant els dos primers anys.

La gran pregunta és saber si, en algun punt d’aquesta cursa per prendre posicions en el mercat, s’obrirà finalment la porta de la cabina i en sortiran, propulsats i escaldats, alguns dels operadors que estan invertint milers de milions de dòlars en continguts per afermar la seva opció. En els pròxims mesos se sumaran a la festa dos gegants més: Warner -amb la marca HBO Max, una versió molt ampliada de la HBO actual- i el canal americà NBC -amb la plataforma Peacock-. No sembla, però, que Disney hagi de patir en excés. Una recent enquesta entre lectors del portal Cord Cutters indicava que el 32,7% consideren que podrien subscriure’s a Disney+, mentre que la recent estrenada Apple TV+ es queda en el 12%. HBO Max i Peacock -que encara no han presentat el seu catàleg- rebien un interès del 8,2% i el 4,1%, respectivament.

Menys de deu dies separaran les sortides de Disney+ i AppleTV+. Però les dues companyies tenen estratègies ben diferents. Els continguts, per a Apple, són només la cirereta del seu pastís. I el gruix dels seus 265.000 milions de dòlars de facturació els ve de la venda d’aparells. El servei de televisió, en aquest sentit, està plantejat com una crossa que contribueixi a la fidelització del públic al maquinari de la companyia. I s’aprofita del fet que els 1.300 milions d’aparells Apple que hi ha al món duen preinstal·lada l’aplicació per veure el servei. Aquest negoci indirecte és similar al del servei Prime Video, que inclou el lliurament exprés de productes d’Amazon, i això estimula les vendes en aquest hipermercat online.

En canvi, al centre dels negocis de Disney sí que hi ha els continguts. Encara que sigui per atraure hordes als seus parcs temàtics, o vendre llicències de marxandatge, necessita que el seu univers de referents tingui una posició visible i dominant. I entre els universos que duen el copyright Disney hi ha bona part de les estrelles globals que sedueixen el públic infantil i juvenil: Star Wars, Marvel, Indiana Jones, High School Musical, Hannah Montana, els Muppets i, esclar, les pel·lícules Disney i Pixar, de la Blancaneus a Coco, passant per Frozen, La Sireneta, Vaiana, Bambi, Pocahontas i desenes de títols mé. En total, 400 pel·lícules al catàleg, incloses 100 de recents, i uns 7.500 episodis de sèries i programes dels canals Disney Channel i Disney Junior. La recent compra de Fox, a més, li assegura les 30 temporades dels Simpsons, 350 hores de programes de National Geographic i films com Avatar, 500 días juntos o la saga X-Men.

Ampliant el món de Star Wars

A la profunditat del catàleg cal sumar-hi les sèries originals que produiran per a Disney+. N’hi ha una que destaca especialment, de les que estaran disponibles ja el primer dia: The Mandalorian. Es tracta d’un spin-off de Star Wars que té lloc cinc anys després dels esdeveniments d’El retorn del Jedi. El protagonista de la història és un caça-recompenses solitari -el mandalorià del títol- que, en paraules del seu intèrpret, Pedro Pascal ( Narcos ), és una mena de Clint Eastwood amb grans habilitats de combat i una moral qüestionable. Aquest sicari treballa als confins de la galàxia, lluny de l’autoritat de la Nova República.

La primera temporada, de vuit episodis, ha estat escrita per l’actor i director Jon Favreau, que coneix perfectament el cinema d’herois ja que ha participat a The Avengers, Iron Man 3 i Spider-Man: Homecoming, entre d’altres, i que ha dirigit els recents remakes de clàssics Disney com El llibre de la selva i El rei lleó. A banda de Pascal, el repartiment l’integren Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Natalia Tena, Carl Weathers o Werner Herzog. L’estrena de The Mandalorian corona un projecte que es va començar a gestar a principis del 2009, quan la companyia Lucasfilm encara no s’havia venut a Disney. El 2012 acumulava una cinquantena de guions descartats. I, després de diversos balls de noms i trames, va prendre la forma que es podrà veure a partir de dimarts.

Altres propostes Star Wars que arribaran en el futur són la preqüela de Rogue One, la setena temporada de The clone wars i, sobretot, la sèrie Obi-Wan Kenobi, amb Ewan McGregor.