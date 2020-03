Disney+ estarà inclòs en els paquets Fusión de Movistar+

Després d'anunciar aquest diumenge la seva aliança amb Disney+, Movistar+ ha avançat que el nou servei de streaming, que arribarà a Espanya el 24 de març, estarà disponible de manera gratuïta en els seus diversos paquets Fusión que inclouen continguts de ficció. D'aquesta manera, els usuaris que tinguin contractades opcions com Fusión Selección Plus Ficción, Fusión Total i Fusión Total Plus podran accedir a les més de 1.000 pel·lícules, sèries i programes de Disney, Pixar, Marvel i La guerra de les galàxies.

A més, ha detallat que a partir del 4 d'abril llançarà un nou paquet Cine que també inclourà Disney+. Aquesta nova oferta tindrà el mateix preu que l'actual paquet Cine durant sis mesos. Els clients de Movistar que no tinguin cap d'aquestes modalitats podran contractar Disney+ a través de l'operadora.

Segons ha informat l'operadora, els clients que tinguin aquests productes tindran tres mesos per activar el servei de Movistar+ a través de l'àrea privada de Movistar.es o de l'aplicació Mi Movistar. Els usuaris hauran de crear-se un compte amb un correu electrònic i una contrasenya. Es podrà accedir a Disney+ a través de la seva aplicació per a mòbils, tauletes, ordinador, smart tv (LG i Samsung) i Android TV, Chromecast, AppleTV, Xbox One i PS4.